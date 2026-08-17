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Жилье в Сен-Рафаэле, Франция

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13 объектов найдено
Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 90 м²
Этаж 4
| Дом
$915,586
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Квартира 2 спальни в Сен-Рафаэль, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$324,173
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Вилла 6 комнат в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 6 комнат
Сен-Рафаэль, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 95 м²
Этаж 4
| Дом
$845,871
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Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 93 м²
Этаж 4
| Дом
$778,480
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Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 97 м²
Этаж 4
| Дом
$844,709
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 спальни в Сен-Рафаэль, Франция
Квартира 4 спальни
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$491,488
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Квартира 4 спальни в Сен-Рафаэль, Франция
Квартира 4 спальни
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 74 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$450,822
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Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 97 м²
Этаж 4
| Дом
$823,795
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Квартира 4 спальни в Сен-Рафаэль, Франция
Квартира 4 спальни
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$503,108
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Квартира 4 спальни в Сен-Рафаэль, Франция
Квартира 4 спальни
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$453,145
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Квартира 3 спальни в Сен-Рафаэль, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$363,678
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Квартира 3 спальни в Сен-Рафаэль, Франция
Квартира 3 спальни
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$364,840
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