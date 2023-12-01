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Жильё в Сен-Рафаэль, Франция

дома
4
4 объекта найдено
Вилла 7 спален в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 7 спален
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 7
Площадь 240 м²
Семейная вилла с видом на залив расположена в самом центре частного района, всего в 2 минута…
€2,55 млн
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Вилла 3 спальни в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 3 спальни
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Close to Cannes : situated right across the sea within walking distance to the beach, beauti…
€1,80 млн
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Вилла 8 спален в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 8 спален
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 8
Площадь 390 м²
Exceptional south-facing mansion, overlooking the Bay of Agay and offering a view from the E…
€3,78 млн
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Вилла 6 спален в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 6 спален
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 6
Площадь 430 м²
Exceptional waterfront property completely renovated, consisting of a main house with 4 suit…
€13,70 млн
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