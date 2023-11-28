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Жильё в Фрежюс, Франция

1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Фрежюс, Франция
Вилла 4 спальни
Фрежюс, Франция
Количество спален 4
Площадь 135 м²
Сент-Айгульф, приморская вилла ( 135 м ² ) доступна для продажи. Расположенный недалеко от ц…
€1,70 млн
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