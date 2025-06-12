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Жильё в Коголене, Франция

квартиры
37
дома
11
48 объектов найдено
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
| Дом
$616,036
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Квартира 2 спальни в Коголен, Франция
Квартира 2 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$340,349
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Квартира 3 спальни в Коголен, Франция
Квартира 3 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$463,284
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
| Дом
$603,294
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$622,645
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Квартира 3 спальни в Коголен, Франция
Квартира 3 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$427,997
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Квартира 4 спальни в Коголен, Франция
Квартира 4 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 90 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$336,934
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Квартира 2 спальни в Коголен, Франция
Квартира 2 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$336,934
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Квартира 3 спальни в Коголен, Франция
Квартира 3 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$248,580
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Квартира 3 спальни в Коголен, Франция
Квартира 3 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
| Апартаменты
$418,891
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$628,337
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Квартира 3 спальни в Коголен, Франция
Квартира 3 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$255,524
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Квартира 5 спален в Коголен, Франция
Квартира 5 спален
Коголен, Франция
Количество спален 5
Площадь 118 м²
| Апартаменты
$782,006
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$621,507
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Квартира 3 спальни в Коголен, Франция
Квартира 3 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
| Апартаменты
$440,519
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Квартира 2 спальни в Коголен, Франция
Квартира 2 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$306,200
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Квартира 6 спален в Коголен, Франция
Квартира 6 спален
Коголен, Франция
Количество спален 6
Площадь 138 м²
| Апартаменты
$950,473
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Квартира 2 спальни в Коголен, Франция
Квартира 2 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$347,179
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Квартира 2 спальни в Коголен, Франция
Квартира 2 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$317,583
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Квартира 2 спальни в Коголен, Франция
Квартира 2 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$344,902
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Квартира 4 спальни в Коголен, Франция
Квартира 4 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$539,550
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Квартира 5 спален в Коголен, Франция
Квартира 5 спален
Коголен, Франция
Количество спален 5
Площадь 84 м²
| Апартаменты
$620,369
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Квартира 2 спальни в Коголен, Франция
Квартира 2 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$342,626
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Квартира 4 спальни в Коголен, Франция
Квартира 4 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 111 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$579,390
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Квартира 3 спальни в Коголен, Франция
Квартира 3 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$433,689
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Квартира 3 спальни в Коголен, Франция
Квартира 3 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
| Апартаменты
$245,803
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Квартира 2 спальни в Коголен, Франция
Квартира 2 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$355,147
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Квартира 5 спален в Коголен, Франция
Квартира 5 спален
Коголен, Франция
Количество спален 5
Площадь 84 м²
| Апартаменты
$557,763
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Квартира 4 спальни в Коголен, Франция
Квартира 4 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 79 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$423,444
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Квартира 3 спальни в Коголен, Франция
Квартира 3 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$409,785
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