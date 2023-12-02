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Realting.com
Франция
Жилая
Draguignan
Жильё в Draguignan, Франция
Сен-Рафаэль
4
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155 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Сент-Максим, Франция
4
1
180 м²
Красивая 5 - комнатная вилла с бассейном и видом на море на деревню Сен-Тэг1> Тропе для прод…
€3,00 млн
в месяц
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Вилла 10 спален
Гримо, Франция
10
540 м²
В закрытом сообществе, недалеко от пляжей, семейная вилла будет полностью отремонтирована. …
€3,07 млн
в месяц
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Вилла 5 спален
Сен-Тропе, Франция
5
196 м²
В Сен-Тропе эта провансальская бастида на продажу с садом площадью 8336 м ² предлагает типич…
€6,80 млн
в месяц
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Вилла 6 спален
Раматюэль, Франция
6
290 м²
Откройте для себя этот современный дом, полный очарования, с садом 1400 м ², доступный в Рам…
€5,90 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни
Сен-Тропе, Франция
3
120 м²
Расположенный в самом центре деревни Сен-ТЭГ1> Тропе в одном из самых востребованных районов…
€3,30 млн
в месяц
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Вилла 6 спален
Гримо, Франция
6
1
284 м²
Великолепная прибрежная недвижимость в Гримо с панорамным видом на море и Сен-Тропе. Больша…
€11,00 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни
Гримо, Франция
3
1
100 м²
ГРИМАУД: ВИЛЛА РАСПОЛОЖЕНА БЛИЖАЙШИМИ ПЛЯЖАМИ И ГОЛЬФом БЕЙВАЛЛОНА: Эта вилла в провансальс…
€892,500
в месяц
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Вилла 4 спальни
Монтору, Франция
4
230 м²
Расположенная в домене, красивая провансальская вилла отремонтирована со вкусом, предлагает …
€880,000
в месяц
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Вилла 7 спален
Сен-Рафаэль, Франция
7
240 м²
Семейная вилла с видом на залив расположена в самом центре частного района, всего в 2 минута…
€2,55 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни
Сент-Максим, Франция
3
267 м²
Красивая вилла с доминирующим видом на поле для гольфа, природой и видом на залив Сен-Тропе,…
€2,65 млн
в месяц
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Вилла 7 спален
La Garde-Freinet, Франция
7
2
240 м²
Очаровательный сухой каменный дом на 13 500 м ² земли с большим бассейном с занавеской, дом …
€1,28 млн
в месяц
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Вилла 5 спален
Гримо, Франция
5
250 м²
Гримо, окруженный пышной зеленью, продается провансальской бастидой с видом на сельскую мест…
€2,80 млн
в месяц
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Вилла 5 спален
Сент-Максим, Франция
5
311 м²
Роскошная вилла в Ste Maxime с великолепным видом на море, доступная для продажи. Этот семей…
€5,50 млн
в месяц
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Вилла 6 спален
Раматюэль, Франция
6
310 м²
Если вы ищете новый дом, с красивыми объемами, с качественной отделкой, в красивом месте в с…
€5,25 млн
в месяц
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Вилла 2 спальни
Раматюэль, Франция
2
120 м²
Совместное использование этого редкого и элегантного деревенского дома, предлагающего жилую …
€1,49 млн
в месяц
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Вилла 5 спален
Сен-Тропе, Франция
5
335 м²
Дом с потенциалом с его многочисленными террасами в пышном саду для продажи в Les Parcs de S…
€8,48 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни
Гасен, Франция
4
244 м²
В центре потрясающей частной территории ок. Этот великолепный бастид площадью 244 кв.м площа…
€4,75 млн
в месяц
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Вилла 6 спален
Сен-Тропе, Франция
6
230 м²
Хорошо сохранившийся адрес этой виллы, расположенной в Парке де ла Мут, в непосредственной б…
€5,83 млн
в месяц
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Квартира 4 спальни
Сент-Максим, Франция
4
149 м²
Ваш портал недвижимости Французской Ривьеры AGENCY EXCLUSIVE. Очень хороший 5-комнатный дупл…
€999,000
в месяц
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Вилла 6 спален
Гримо, Франция
6
5
250 м²
Исключительный! Деревенский дом около 200 м ², который неоднократно посещался известными ист…
€1,30 млн
в месяц
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Вилла 6 спален
Кальян, Франция
6
300 м²
Большой семейный дом разделен на два крыла на 6 спален на 300 м жилой площади. Расположенный…
€1,35 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни
Гримо, Франция
4
277 м²
Расположение почти на воде, уникальное место на воде, с видом на залив Сен-Тропе в качестве …
€6,90 млн
в месяц
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Пентхаус 3 спальни
Сент-Максим, Франция
3
107 м²
Этот великолепный пентхаус с террасой на крыше 196 м ² на четвертом этаже резиденции в центр…
€1,30 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни
Рокбрюн-сюр-Аржан, Франция
4
264 м²
Les Issambres, известный своим качеством жизни и невероятным видом на море, представляет соб…
€2,86 млн
в месяц
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Вилла 6 спален
Кавалер-сюр-Мер, Франция
6
250 м²
Идеальное расположение в частном владении для этой роскошной современной виллы площадью 250 …
€2,99 млн
в месяц
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Вилла 10 спален
Раматюэль, Франция
10
690 м²
В Раматюэль, очень живописная деревня, расположенная в 30 км от автомагистрали и всего в 44 …
€9,50 млн
в месяц
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Вилла 5 спален
Раматюэль, Франция
5
360 м²
Семейная вилла, доступная для продажи в Раматюэль, предлагает великолепный беспрепятственный…
€7,95 млн
в месяц
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Вилла 5 спален
Раматюэль, Франция
5
282 м²
В Раматюэль, в районе Пампелон, в нескольких минутах ходьбы от пляжей, продается вилла 282 м…
€3,95 млн
в месяц
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Вилла 1 спальня
Раматюэль, Франция
1
73 м²
Ramatuelle, в самом центре деревни, очаровательный и отремонтированный дом с прекрасным пано…
€958,000
в месяц
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Вилла 7 спален
Файанс, Франция
7
882 м²
В Файенс, престижный загородный дом на продажу ( 882 м ², включая 532 м ² легальной жилой пл…
€5,90 млн
в месяц
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