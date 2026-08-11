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Жилье в Draguignan, Франция

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Коголен
49
Frejus
27
Сен-Рафаэль
14
94 объекта найдено
Вилла в Сен-Тропе, Франция
Вилла
Сен-Тропе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Архитектурная вилла в провансальском стиле с панорамным видом на море — закрытый Domaine de …
$4,16 млн
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Квартира 2 спальни в Коголен, Франция
Квартира 2 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$313,716
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$561,203
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TekceTekce
Квартира 5 спален в Коголен, Франция
Квартира 5 спален
Коголен, Франция
Количество спален 5
Площадь 84 м²
| Апартаменты
$604,194
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
| Дом
$431,069
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$561,203
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Вилла в Сен-Тропе, Франция
Вилла
Сен-Тропе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Вилла у виноградников, с панорамным видом на холмы и Альпы, с участком около 6 000 кв.м., с …
$1,77 млн
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
| Дом
$431,069
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Квартира 3 спальни в Frejus, Франция
Квартира 3 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$220,056
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Квартира 2 спальни в Коголен, Франция
Квартира 2 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$362,516
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Квартира 2 спальни в Коголен, Франция
Квартира 2 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$324,173
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
| Дом
$435,717
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Квартира 3 спальни в Коголен, Франция
Квартира 3 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$402,021
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Квартира 1 спальня в Сен-Тропе, Франция
Квартира 1 спальня
Сен-Тропе, Франция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2
Квартира в центре Сен Тропе превосходная элитная резиденция, состоящая всего из 7 квартир, в…
$1,09 млн
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Квартира 5 спален в Коголен, Франция
Квартира 5 спален
Коголен, Франция
Количество спален 5
Площадь 118 м²
| Апартаменты
$798,233
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Квартира 3 спальни в Коголен, Франция
Квартира 3 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$442,688
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Квартира 2 спальни в Frejus, Франция
Квартира 2 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
| Апартаменты
$177,677
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Квартира 4 спальни в Сен-Рафаэль, Франция
Квартира 4 спальни
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$453,145
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Квартира 4 спальни в Коголен, Франция
Квартира 4 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 111 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$591,413
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Квартира 5 спален в Коголен, Франция
Квартира 5 спален
Коголен, Франция
Количество спален 5
Площадь 118 м²
| Апартаменты
$798,233
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Квартира 5 спален в Коголен, Франция
Квартира 5 спален
Коголен, Франция
Количество спален 5
Площадь 84 м²
| Апартаменты
$569,336
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Квартира 2 спальни в Frejus, Франция
Квартира 2 спальни
Frejus, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$174,851
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$577,470
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Квартира 4 спальни в Коголен, Франция
Квартира 4 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 79 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$432,696
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$687,851
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Квартира 3 спальни в Коголен, Франция
Квартира 3 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$253,738
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Вилла 6 комнат в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 6 комнат
Сен-Рафаэль, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79 млн
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Квартира 5 спален в Коголен, Франция
Квартира 5 спален
Коголен, Франция
Количество спален 5
Площадь 84 м²
| Апартаменты
$610,003
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Вилла в Сен-Тропе, Франция
Вилла
Сен-Тропе, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продажа охотничьего имения 36 гектар на холмах в окрестностях Le Muy, в 40 км от Сен-Тропе, …
$1,42 млн
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Квартира 3 спальни в Коголен, Франция
Квартира 3 спальни
Коголен, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$418,288
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Типы недвижимости в Draguignan

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Параметры недвижимости в Draguignan, Франция

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