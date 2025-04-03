Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Кань-сюр-Мер
  4. Жилая

Жильё в Кань-сюр-Мер, Франция

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Кань-сюр-Мер, Франция
Квартира 4 спальни
Кань-сюр-Мер, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Пятикомнатные апартаменты, жилой площадью 113 кв.м. + терраса 57 кв.м., расположены на 5ом и…
$909,874
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Кань-сюр-Мер, Франция
Квартира 5 комнат
Кань-сюр-Мер, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 188 м²
Этаж 5/6
Discover this magnificent contemporary and spacious apartment of 187m², ideally located on a…
$1,25 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Кань-сюр-Мер, Франция
Квартира 2 спальни
Кань-сюр-Мер, Франция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/5
Новые 5-комнатные апартаменты, в новой резиденции, расположенной в привилегированном месте, …
$844,867
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов