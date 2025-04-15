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Жильё в Ле-Канне, Франция

дома
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4 объекта найдено
Вилла с сауной, с баней в Ле-Канне, Франция
Вилла с сауной, с баней
Ле-Канне, Франция
Количество спален 7
Площадь 490 м²
Количество этажей 3
Красивая вилла недавней постройки, жилой площадью 490 кв.м., расположена в закрытой резиденц…
$4,47 млн
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Вилла с подвалом, с сауной, с баней в Ле-Канне, Франция
Вилла с подвалом, с сауной, с баней
Ле-Канне, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Вилла площадью 390 кв.м. расположена в частном закрытом домене в Грассе. Отличается подлинно…
$3,77 млн
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Вилла с парковкой, с портье в Ле-Канне, Франция
Вилла с парковкой, с портье
Ле-Канне, Франция
Количество спален 10
Площадь 1 000 м²
Этаж 1
Продажа старинной усадьбы в средневековой деревушке Орибо-сюр-Сиань, в 10 км от Канн - в 15 …
$7,20 млн
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Квартира 3 комнаты в Ле-Канне, Франция
Квартира 3 комнаты
Ле-Канне, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция Современный ж…
$366,180
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