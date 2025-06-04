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Жильё в Istres, Франция

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Istres, Франция
Квартира 4 спальни
Istres, Франция
Количество спален 4
Площадь 103 м²
Этаж 3
Acqua Terra — это уютная жилплощадь недалеко от исторического центра Истра. Каждая из 12 све…
$455,433
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Квартира 3 спальни в Istres, Франция
Квартира 3 спальни
Istres, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Этаж 2
Acqua Terra — это уютная жилплощадь недалеко от исторического центра Истра. Каждая из 12 све…
$341,002
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Квартира 4 спальни в Istres, Франция
Квартира 4 спальни
Istres, Франция
Количество спален 4
Площадь 98 м²
Этаж 2
Acqua Terra — это уютная жилплощадь недалеко от исторического центра Истра. Каждая из 12 све…
$453,716
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Квартира 3 спальни в Istres, Франция
Квартира 3 спальни
Istres, Франция
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Этаж 3
Acqua Terra — это уютная жилплощадь недалеко от исторического центра Истра. Каждая из 12 све…
$469,164
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Квартира 4 спальни в Istres, Франция
Квартира 4 спальни
Istres, Франция
Количество спален 4
Площадь 103 м²
Этаж 1
Acqua Terra — это уютная жилплощадь недалеко от исторического центра Истра. Каждая из 12 све…
$454,289
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Квартира 3 спальни в Istres, Франция
Квартира 3 спальни
Istres, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 1
Acqua Terra — это уютная жилплощадь недалеко от исторического центра Истра. Каждая из 12 све…
$340,430
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Параметры недвижимости в Istres, Франция

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