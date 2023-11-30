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Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
4
200 м²
Наше агентство предлагает к продаже эту потрясающую виллу 1894 года, полностью и со вкусом о…
€2,59 млн
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Квартира 2 спальни
Golfe-Juan, Франция
2
94 м²
Near Cannes, 3-room apartment in a prestigious residence, with caretaker, swimming pool and …
€950,000
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Вилла 6 спален
Golfe-Juan, Франция
6
360 м²
Our agency proposes for sale this beautiful villa with a large living room with open kitchen…
€4,70 млн
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Квартира 3 спальни
Golfe-Juan, Франция
3
106 м²
REF: 042022-005. Panoramic Sea Views for this 3 bedroom apartment, located high on the hill …
€899,000
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Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
4
180 м²
In a residential area of Golfe-Juan, only 10 minutes drive from Cannes and Cap d'Antibes, ra…
€1,59 млн
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Вилла 5 спален
Golfe-Juan, Франция
5
265 м²
Our agency proposes for sale on the heights of Golfe-Juan, this beautifully refurbished vill…
€3,25 млн
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Квартира 3 спальни
Golfe-Juan, Франция
3
103 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers this duplex with beautiful volume…
€899,000
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Квартира 2 спальни
Golfe-Juan, Франция
2
80 м²
We are proud to present this unique apartment, and located in the town of Le Golfe Juan, now…
€899,000
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Вилла 5 спален
Golfe-Juan, Франция
5
Tastefully restored bastide dating from the 18th century on a private estate of almost 6000s…
€3,95 млн
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Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
4
210 м²
Discover for sale this charming house built in 1952 with a 900 m² garden and 3 terraces, ava…
€1,99 млн
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Вилла 6 спален
Golfe-Juan, Франция
6
249 м²
Sole agent. In a gated domain located a few minutes from Cannes and Antibes, beautiful villa…
€1,65 млн
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Вилла 6 спален
Golfe-Juan, Франция
6
268 м²
Sole agent. This magnificent family villa located in a gated domain halfway between Cannes a…
€2,29 млн
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Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
4
180 м²
Our agency proposes for sale this villa ideally located at only 20 minutes walking from the …
€1,59 млн
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Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
4
236 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers you this beautiful sea view villa…
€2,20 млн
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Вилла 5 спален
Golfe-Juan, Франция
5
5
380 м²
On the heights of Golfe Juan, on the Mauruches Superiors, residents enjoy a panoramic view o…
€6,49 млн
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Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
4
Your international Côte d'Azur real estate platform offers you on the heights of Golfe Juan …
€2,65 млн
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Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
4
210 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform proposes for sale this lovely villa, ide…
€1,99 млн
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Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
4
350 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers a villa of 350m² with stunning vi…
€1,53 млн
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Вилла 5 спален
Golfe-Juan, Франция
5
280 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers you on the heights of Golfe Juan,…
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни
Golfe-Juan, Франция
3
450 м²
Golfe Juan, in a residential area near the city center, wonderful belle epoque villa with op…
€4,50 млн
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Вилла 6 спален
Golfe-Juan, Франция
6
350 м²
Close to the beaches, near harbor and shops, and 10 minutes from Cannes, property 350 sqm wi…
€4,30 млн
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Вилла 4 спальни
Golfe-Juan, Франция
4
320 м²
Charming property including a main house of 300 m² comprising four bedrooms and four bathroo…
€3,78 млн
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Вилла 7 спален
Golfe-Juan, Франция
7
730 м²
Our agency offers this New Californian style villa, from July 2015 The villoffers 730 sq m o…
€13,00 млн
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