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Жилье в Босолее, Франция

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квартиры
50
50 объектов найдено
Пентхаус в Avenue Camille Blanc, Франция
Пентхаус
Avenue Camille Blanc, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕНТХАУС С РУФТОП-ТЕРРАСОЙ И ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Предлагается редкий …
$9,90 млн
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Квартира 3 спальни в Avenue Camille Blanc, Франция
Квартира 3 спальни
Avenue Camille Blanc, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная квартира в Mareterra Monaco — исключительное предложение на первой линии моря П…
Цена по запросу
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Квартира 5 спален в Босолей, Франция
Квартира 5 спален
Босолей, Франция
Количество спален 5
Площадь 106 м²
| Апартаменты
$606,285
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$263,015
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Квартира 2 спальни в Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$392,145
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Квартира 4 спальни в Босолей, Франция
Квартира 4 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 4
Площадь 107 м²
| Апартаменты
$1,37 млн
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Квартира 5 спален в Босолей, Франция
Квартира 5 спален
Босолей, Франция
Количество спален 5
Площадь 158 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$2,06 млн
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Квартира 3 спальни в Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
| Апартаменты
$1,14 млн
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Квартира 2 спальни в Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$273,578
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Квартира 2 спальни в Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$314,181
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Кондо 5 комнат в Босолей, Франция
Кондо 5 комнат
Босолей, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 4/6
Откройте для себя новый престижный адрес в Босолее, очень востребованном городе на Французск…
$2,05 млн
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Квартира 2 спальни в Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$532,542
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Квартира 2 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3
We offer you an exceptional apartment located in Beausoleil, in a prestigious modern area, c…
$658,840
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Квартира 2 спальни в Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$527,702
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Квартира 2 спальни в Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$289,422
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Квартира 3 спальни в Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$403,880
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Квартира 4 спальни в Босолей, Франция
Квартира 4 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
| Апартаменты
$1,28 млн
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Квартира 2 спальни в Босолей, Франция
Квартира 2 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
| Апартаменты
$644,861
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Квартира 3 спальни в Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
| Апартаменты
$541,218
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Студия 1 спальня в Босолей, Франция
Студия 1 спальня
Босолей, Франция
Количество спален 1
Площадь 52 м²
| Студия
$346,598
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Квартира 3 спальни в Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$1,14 млн
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Квартира 3 спальни в Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$1,14 млн
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Квартира 3 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 3 комнаты
Босолей, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/7
Рядом с "золотым" кварталом Монако. До Монте-Карло 10 минут пешком, до пляжа в Монако 15-20 …
$477,646
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Квартира 3 спальни в Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 3
Площадь 81 м²
| Апартаменты
$493,464
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Квартира 3 спальни в Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
| Апартаменты
$1,16 млн
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Квартира 5 спален в Босолей, Франция
Квартира 5 спален
Босолей, Франция
Количество спален 5
Площадь 160 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$2,06 млн
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Квартира 4 спальни в Босолей, Франция
Квартира 4 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 4
Площадь 104 м²
| Апартаменты
$1,37 млн
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Квартира 3 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 3 комнаты
Босолей, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/6
В сердце элитного квартала Босолей, рядом с Монако и Монте-Карло. Все квартиры с широкими те…
$517,449
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Квартира 3 спальни в Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
| Апартаменты
$1,14 млн
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Квартира 3 спальни в Босолей, Франция
Квартира 3 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
| Апартаменты
$443,269
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