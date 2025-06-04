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Жильё в Салоне-де-Провансе, Франция

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Салон-де-Прованс, Франция
Квартира 3 спальни
Салон-де-Прованс, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$305,529
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Квартира 3 спальни в Салон-де-Прованс, Франция
Квартира 3 спальни
Салон-де-Прованс, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
| Апартаменты
$310,106
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Квартира 3 спальни в Салон-де-Прованс, Франция
Квартира 3 спальни
Салон-де-Прованс, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
| Апартаменты
$315,828
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Квартира 4 спальни в Салон-де-Прованс, Франция
Квартира 4 спальни
Салон-де-Прованс, Франция
Количество спален 4
Площадь 103 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$665,985
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Квартира 5 спален в Салон-де-Прованс, Франция
Квартира 5 спален
Салон-де-Прованс, Франция
Количество спален 5
Площадь 113 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$576,729
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Квартира 4 спальни в Салон-де-Прованс, Франция
Квартира 4 спальни
Салон-де-Прованс, Франция
Количество спален 4
Площадь 96 м²
| Апартаменты
$524,091
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