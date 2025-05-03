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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с гаражом в Польше

Мазовецкое воеводство
815
Варшава
798
Лодзинское воеводство
149
Великопольское воеводство
186
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты, центр 25-й этаж, Варшава, Польша в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты, центр 25-й этаж, Варшава, Польша
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 25/54
Современный апартамент — полностью отделан и меблирован, готов к заселению уже сейчас. 25-й …
$3,769
в месяц
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Студия в Познань, Польша
Студия
Познань, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 8
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$590
в месяц
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