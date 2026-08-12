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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на горы в Польше

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Мазовецкое воеводство
410
Варшава
395
Лодзинское воеводство
26
Великопольское воеводство
88
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20 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Mierzynek, Польша
Квартира 4 комнаты
Mierzynek, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/8
Вы ищете жилье? Эта квартира площадью 90 м² может быть именно тем, что вам нужно. Она полнос…
$1,854
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Квартира 3 комнаты в Mierzynek, Польша
Квартира 3 комнаты
Mierzynek, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/5
Сдается в аренду роскошно отделанная трехкомнатная квартира, расположенная на 1-м этаже 5-эт…
$1,696
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 3/8
ДОСТУПНО СЕЙЧАС комфортабельная, полностью оборудованная квартира в престижном жилом комплек…
$1,987
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Mazur EstateMazur Estate
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/2
Предлагаем в аренду светлую и комфортную квартиру-апартаменты площадью 59 м², расположенную …
$2,093
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 5/5
Сдается элегантная кондиционированная трехкомнатная квартира-апартаменты на последнем этаже …
$1,987
в месяц
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Квартира 1 комната в Mierzynek, Польша
Квартира 1 комната
Mierzynek, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 5
Квартира в аренду в районе Бялоленка, ул. Трабы. Двухкомнатная квартира площадью 35 м2 с отд…
$715
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Квартира 3 комнаты в Mierzynek, Польша
Квартира 3 комнаты
Mierzynek, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Сдается 3-комнатная квартира площадью 70 м², расположенная на первом этаже закрытого комплек…
$1,643
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Квартира 3 комнаты в Mierzynek, Польша
Квартира 3 комнаты
Mierzynek, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 4/4
:: Кратко Городок Вилянов. Роскошный пентхаус в стиле лофт, отделанный с бескомпромиссным ка…
$3,709
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Комфортабельная и компактная квартира рядом с площадью Вогла в Виланово. Солнечная в течение…
$1,590
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Квартира 3 комнаты в Mierzynek, Польша
Квартира 3 комнаты
Mierzynek, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Комфортабельная и компактная квартира рядом с площадью Вогла в Виланово. Солнечная в течение…
$1,325
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/6
MOKOTÓW - AL. SIKORSKIEGO - 3 КОМНАТЫ 67 m2 + ГАРАЖ + КЛАДОВАЯ. Сдается комфортная, тщатель…
$1,802
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/6
Доступен с 1 октября. Парковочное место входит в стоимость. Современная, красиво отделанная…
$1,179
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/4
Современная, полностью меблированная квартира площадью 39 м² в районе Миастечко-Виланув. Ква…
$1,060
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Квартира 3 комнаты в Mierzynek, Польша
Квартира 3 комнаты
Mierzynek, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/3
Предлагаю в аренду просторную квартиру площадью 65 м². Недвижимость находится на втором этаж…
$1,722
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Квартира 2 комнаты в Mierzynek, Польша
Квартира 2 комнаты
Mierzynek, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/4
Сдается в аренду современная квартира в многоквартирном доме в Варшавском районе Урсинów. Зд…
$901
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 4/7
ДОСТУПНО СЕЙЧАС комфортабельная, полностью оборудованная квартира в престижном жилом комплек…
$1,987
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/4
Квартира в доме 2024 года постройки! Предлагаем вам ознакомиться с предложением аренды уник…
$742
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/8
КВАРТИРА В ЗЕЛЁНОМ МОКОТУВЕ С БАЛКОНОМ С мебелью | Большие окна | Светлые интерьеры | Функц…
$1,113
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/7
КВАРТИРА В ПРЕСТИЖНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ Камерный жилой комплекс | Близость к метро | Высокока…
$1,510
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 5/5
Сдается в аренду роскошно отделанная трехкомнатная квартира, расположенная на 5-м этаже ново…
$1,855
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