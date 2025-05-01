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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов во Вроцлаве, Польша

квартиры-студии
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21 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 4 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 6
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$1,180
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 3 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 9
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$800
в месяц
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Квартира в Вроцлав, Польша
Квартира
Вроцлав, Польша
Площадь 101 м²
За аренду служебных помещений в Лещине ул. Прэнжика.
$1,466
в месяц
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 9
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$780
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Немедленно летайте!ОПИСАНИЕ: Для аренды красивая, очень просторная, недавно отремонтированна…
$986
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Двухкомнатная квартира в аренду, с парковочным местом и балконом. С очень хорошей связью и д…
$666
в месяц
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Fox Promotion S.C
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English, Polski, Français
Квартира в Вроцлав, Польша
Квартира
Вроцлав, Польша
Площадь 15 м²
Рекомендую вам взять на себя готовый к использованию торговый пункт!
$400
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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English, Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 9
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$800
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Элегантная 2-комнатная квартира в отличном месте - доступна прямо сейчас! улица ПрусаВнимани…
$1,120
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Студия в Вроцлав, Польша
Студия
Вроцлав, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 9
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$490
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 3 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Уникальная, роскошная 3-комнатная квартира в отличном месте!Расположение: Pomorska Street, W…
$3,865
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$875
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 2 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Просторная 2-комнатная квартира в стиле лофт в отличном месте!Доступно с этого момента!Распо…
$800
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 3 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 3 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 5
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$1,175
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 3 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Плата, доступная для аренды немедленно!ОПИСАНИЕ: Для аренды очень хорошая, недавно отремонти…
$1,093
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Студия в Вроцлав, Польша
Студия
Вроцлав, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 5
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$575
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 3 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Przestronny apartament w samym centrum miasta!Okna salonu wychodzą bezpośrednio na Ogród Bot…
$2,666
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Студия в Вроцлав, Польша
Студия
Вроцлав, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 9
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$650
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 3 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Przestronny apartament w samym centrum miasta!Okna salonu wychodzą bezpośrednio na Ogród Bot…
$3,199
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 3 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 7
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$1,125
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Вроцлав, Польша
Квартира 3 комнаты
Вроцлав, Польша
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Ищете квартиру рядом с Ринеком с видом на собор? Могу предложить один, отремонтированный в 2…
$1,040
в месяц
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