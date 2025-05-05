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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Познани, Польша

Квартира Удалить
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164 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением аренды совершенно новой квартиры в FiQus Marcelin …
$766
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 8
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$685
в месяц
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Площадь 23 м²
1910 каменный дом с отремонтированным возвышением, шестиэтажный, частично подвальный. Недвиж…
$449
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Я рад представить фантастическую 2-комнатную квартиру, расположенную в самом сердце Ежице, о…
$715
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 56 м²
Я рекомендую предложение коммерческих помещений в аренду с площадью 58 м², здание расположен…
$1,321
в месяц
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Для аренды 2 номера квартира расположена по адресу Jezyce Jackowskiego 47 street. Квартира р…
$635
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Добро пожаловать в свой новый дом на Polna 31 в самом сердце города. Эта просторная квартира…
$634
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 75 м²
ЛЮКСУРДСКИЕ АРАНГЕМЕНТЫ С ТАРАССОМ И ЗЕЛОЙ В ГИДРИАНСКОЙ ВИЛЛЕ
$1,585
в месяц
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Добро пожаловать в апартаменты премиум-класса в парке Цитадела, лучшем месте в городе Познан…
$1,324
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Аренда квартиры в Ежице в Познани является отличным выбором по нескольким причинам. Этот рай…
$873
в месяц
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Расположение: St. Główna 38 в ПознаниЭта квартира удобно расположена с легким доступом к цен…
$927
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Добро пожаловать в очаровательную квартиру на улице Пиекари, 22/23! Этот исторический жилой …
$1,057
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Мы предлагаем арендовать красивую современную квартиру в Познани в новой инвестиции на улице…
$713
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Добро пожаловать в эту прекрасную, освещенную солнцем квартиру, расположенную в оживленном р…
$688
в месяц
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Новая, красивая однокомнатная квартира. Уль. Лешнич Скрзатов
$515
в месяц
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Добро пожаловать в эту очаровательную квартиру-студию, расположенную в Ул. Гарбари 71, где к…
$583
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Добро пожаловать в эту фантастическую 2-комнатную квартиру, которую я настоятельно рекоменду…
$581
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Рекомендую 2-комнатную квартиру на улице Грюнвальд – Болгарская. Квартира расположена в здан…
$581
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Добро пожаловать в квартиру своей мечты в Познани! Этот современный 2-комнатный драгоценный …
$662
в месяц
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Представляем роскошную квартиру-студию в самом сердце Познани!Добро пожаловать в эту захваты…
$515
в месяц
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 114 м²
Предложение на аренду в Аль. Marcinkowskiego 1, престижное место в самом сердце Познани, все…
$1,559
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 58 м²
За аренду 2-комнатной квартиры после капитального ремонта | St. Galla 18, Познань
$665
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Добро пожаловать в эту потрясающую квартиру-студию, расположенную в самом сердце Ежице, в Ул…
$635
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением аренды уникальной квартиры, расположенной в новос…
$1,189
в месяц
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 130 м²
Рекомендую ознакомиться с предложением аренды коммерческого помещения площадью около 130 м2,…
$1,123
в месяц
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 418 м²
Временный офис
$6,631
в месяц
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Современная квартира-студия - идеальное пространство по отличной ценеВы ищете уютное и досту…
$450
в месяц
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Добро пожаловать в эту эксклюзивную и современную квартиру-студию, расположенную в самом сер…
$556
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Добро пожаловать в эту уютную и привлекательную двухкомнатную квартиру, расположенную в ожив…
$530
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Добро пожаловать в ваш новый дом в самом сердце Познани! Эта уникальная и со вкусом оформлен…
$927
в месяц
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Параметры недвижимости в Познани, Польша

с гаражом