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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Куявско-Поморском воеводстве, Польша

gmina Lubicz
59
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59 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 4 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 3/4
Я рад представить вам исключительное предложение по аренде. Квартира расположена на третьем …
$1,678
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/6
Хочу порекомендовать в аренду квартиру с красивой планировкой площадью около 44 м2, располож…
$903
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Mierzynek, Польша
Квартира 2 комнаты
Mierzynek, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/4
РОСКОШНАЯ ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАННАЯ КВАРТИРА В СТАРОМ МОКОТОВЕ Красивые интерьеры | Высочайше…
$4,576
в месяц
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Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/9
WOLA ULRYCHÓW ul. MROCZNA / GÓRCZEWSKA / METRO ULRYCHÓW / WOLA PARK. 2 КОМНАТЫ 58 м2 + ГАРА…
$903
в месяц
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Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/4
Сдается 2-комнатная квартира в Белоленке - улица Глембочка Атмосферная, полностью меблирова…
$774
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 3 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/7
Исключительное местоположение, в Повисле, рядом с университетской библиотекой. Квартира рас…
$2,323
в месяц
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Русский, Polski, Українська
Квартира 3 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 3 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 6/8
Атмосферная квартира в отличном месте Апартаменты Okopowa 59A - это новая инвестиция, реали…
$1,420
в месяц
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Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Mierzynek, Польша
Квартира 2 комнаты
Mierzynek, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 6/6
СОВРЕМЕННАЯ КВАРТИРА В САМОМ ЦЕНТРЕ МОКОТОВА НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАЖЕ Просторный интерьер | Высо…
$1,346
в месяц
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Русский, Polski, Українська
Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/6
Хочу порекомендовать в аренду квартиру с красивой планировкой площадью около 44 м2, располож…
$903
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 4 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/6
Сдается в аренду двухуровневая квартира с 4 спальнями и двумя балконами, расположенная в сов…
$1,781
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 3 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 3/6
Станьте первым жильцом! Пражский порт Тихая квартира для аренды 3 комнаты 2 ванные комнаты …
$1,936
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 3 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/4
3-комнатная квартира площадью 100 м2 с гаражом, расположенная на втором этаже в закрытом, ог…
$2,065
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 3 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Вы ищете НОВУЮ, СОВЕРШЕННО НОВУЮ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ квартиру в отличном месте? Для вас важна…
$1,536
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Мы рады представить в аренду современную квартиру, обставленную по высоким стандартам с испо…
$1,497
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду двухкомнатная квартира в жилом доме, граничащем с City Corner в Урсынове. П…
$981
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/8
Предлагаю в аренду просторную 2-комнатную квартиру площадью 33,00 м2, расположенную на улице…
$671
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/4
Вилянув | Глонда. Квартира 51м2, спальня, ванная комната, терраса 10м2, парковочное место в …
$1,239
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 3 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4/5
Уютная, полностью оборудованная 3-комнатная квартира в поместье Artystyczny Żoliborz. Два б…
$1,032
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Квартира 4 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 4 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/4
Элегантная 4-комнатная квартира с террасой. АКТРИБУТЫ: - стильно отделанная квартира с внима…
$1,936
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/5
Moderna Powiśle | 2 комнаты | терраса | парковка Сдается в аренду элегантно меблированная 2-…
$1,936
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Квартира 3 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 3 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/6
Эксклюзивная 3-комнатная квартира в аренду - 56 м² с большим балконом, полностью оборудованн…
$1,290
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Квартира 3 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 3 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
:: Краткое описание: Воля Одоланы, 3 комнаты, 80м2, гардеробная, ванная комната, балкон 9 м2…
$2,581
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Квартира 3 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 3 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/4
Представляем вашему вниманию исключительную 3-комнатную квартиру в варшавском районе Бемово …
$1,652
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Квартира 2 комнаты в Mierzynek, Польша
Квартира 2 комнаты
Mierzynek, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/5
ПРОСТОРНАЯ КВАРТИРА В ТИХОМ РАЙОНЕ НА ГРАНИЦЕ БЕМОВО И ВОЛИ РЯДОМ С ПАРКОМ ГУРЧЕВСКА. | Гос…
$969
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
Предлагаю в аренду просторную 2-комнатную квартиру площадью 42,00 м2, расположенную в варшав…
$903
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Квартира 1 комната в Krobia, Польша
Квартира 1 комната
Krobia, Польша
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 7/8
Квартира расположена на улице Одкрыта в Новодворах. Интерьер просторный, светлый и функциона…
$645
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/8
Предметом аренды является исключительная квартира в отличном месте на улице Вейска в Варшаве…
$1,007
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Квартира 4 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 4 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Комфортабельная и солнечная 4-комнатная квартира в варшавском районе Мокотув в части Садыба …
$1,161
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Квартира 3 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 3 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/3
Сдается в аренду 3-комнатная квартира с отделкой по высоким стандартам. Квартира расположена…
$1,007
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Квартира 2 комнаты в Krobia, Польша
Квартира 2 комнаты
Krobia, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/6
Светлая и просторная квартира площадью 44,76 м² в современном комплексе Skorosze XI, Урсус …
$852
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