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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Гдыне, Польша

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2 объекта найдено
Квартира в Гдыня, Польша
Квартира
Гдыня, Польша
Площадь 293 м²
Сдается в аренду коммерческое помещение площадью 292,88 м2 со стеклянными окнами, расположен…
$9,518
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Гдыня, Польша
Квартира
Гдыня, Польша
Площадь 144 м²
Коммерческое помещение в аренду площадью 144,18 м2 со стеклянными окнами, расположенное на п…
$4,759
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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