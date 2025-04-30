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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Варшаве, Польша

квартиры-студии
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816 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/4
Сдаётся в аренду солнечная, просторная, двухкомнатная квартира площадью 37 м2, расположенная…
$1,013
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
Варшава Targówek, ул. Miedza. Сдаётся 3-х комнатная квартира за 3800 злотых. КВАРТИРА С ПОЛН…
$939
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/5
Предлагаем в аренду тихую, солнечную квартиру, состоящую из 3 отдельных комнат, отдельной св…
$928
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Варшава Wola Nowolipki, ул. Dzielna. Cдаётся 2-х комнатная квартира за 5500 злотых. 2-комнат…
$1,434
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/6
Варшава Śródmieście Powiśle, ул. Elektryczna. Сдаётся 3-х комнатная квартира за 12500 злотых…
$3,088
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/7
Сдаётся 2-х комнатная отремонтированная квартира в отличном месте! САМАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: …
$850
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 7/7
Сдаётся современная 4-комнатная квартира с террасой в инвестиционном комплексе SOHO, Praga-P…
$2,262
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/4
Сдаётся солнечная, с кондиционером, свежеокрашенная 3-х комнатная квартира. Просторная гост…
$719
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/4
Сдается 1-комнатная квартира 30м2 с балконом на улице Józefa Siemieńskiego 3, Ochota , распо…
$822
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 3/5
Сдаётся в аренду однокомнатная квартира площадью 20 м², в отремонтированном доходном доме на…
$665
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 17/30
Варшава Wola, ул. Łucka. Cдаётся 2-х комнатная квартира за 4600 злотых. 2-комнатная квартира…
$774
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/6
Сдаётся двухкомнатная, очень функциональная квартира в доме 2022 года по адресу ул. Białosto…
$754
в месяц
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Квартира 5 комнат в Варшава, Польша
Квартира 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 3/6
ЭЛЕГАНТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С НОТКОЙ КЛАССИКИ В ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ СТАРОГО МОКОТОВА Высококлассные…
$4,874
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Варшава, Wola Czyste, ул. Ludwiki. Квартира в аренду за 5 800 зл. Представляем в аренду совр…
$1,403
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/5
Приглашаем вас снять просторную 2-х комнатную квартиру в новом доме, которая впечатляет свои…
$1,058
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 6/10
Сдаётся 3-комнатная квартира в Bemowie, на ул. Borowej Góry. Квартира в аренду состоит из 3 …
$1,009
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7/7
Варшава Ursynów, ул. Stanisława Kazury. Cдаётся 3-х комнатная квартира за 4500 злотых. Трёхк…
$1,115
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/10
Варшава Mokotów, ул. Jana Pawła Woronicza. Сдаётся 2-х комнатная квартира за 4800 злотых. Wo…
$1,199
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/4
$1,069
в месяц
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Квартира 5 комнат в Варшава, Польша
Квартира 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/4
Сдаётся просторная квартира 128 м² возле Lasu Kabackiego Вы ищете комфортабельную квартиру в…
$2,088
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/5
Варшава Śródmieście Powiśle, ул. Zajęcza. Квартира в аренду за 7 500 PLN Moderna Powiśle | 2…
$1,801
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/3
Сдаётся в аренду очень хорошая квартира площадью 36,13 м2, расположенная на 1 этаже дома по …
$722
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/4
Сдаётся в аренду современная однокомнатная квартира в центре Варшавы, Śródmieście, Antonia C…
$662
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Этаж 3/4
Предлагаtv в аренду уникальную квартиру площадью 240 кв.м на ул. Chełmskiej 42/44, недалеко …
$1,957
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду очень привлекательная квартира в аренду в Варашаве в районе Ursynów. Объект…
$1,193
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/11
Сдается просторная 2-комнатная квартира площадью 33,1 м² в Варшаве, Wola. Квартира состоит и…
$796
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
Сдаётся трёхкомнатная квартира после капитального ремонта, 60м2 в Natolinie, ул. Eugeniusza …
$1,176
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Квартира в Варшава, Польша
Квартира
Варшава, Польша
Площадь 20 м²
Этаж 1
БЕЗ ДЕПОЗИТА.   Комфортабельная и эстетично обставленная студия занимает площадь 20 кв.м. Им…
$911
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/4
Варшава Mokotów Stary Mokotów, ул. Asfaltowa. Сдаётся 2-х комнатная квартира за 7500 злотых.…
$1,943
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/6
Сдаётся новая, комфортабельная и атмосферная 4-х комнатная квартира класса ПРЕМИУМ площадью …
$1,720
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Параметры недвижимости в Варшаве, Польша

с гаражом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа