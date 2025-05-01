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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Великопольском воеводстве, Польша

Познань
166
gmina Swarzedz
3
Вонгровец
3
Квартира Удалить
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187 объектов найдено
Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Квартира площадью 30,95 м2 в новостройке, спроектированная с учетом мельчайших деталей, отде…
$585
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Я рад предложить вам очень функциональную 2-комнатную квартиру, расположенную по адресу 86 P…
$493
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Мы рады представить эту прекрасную двухкомнатную квартиру. Wojskowa 10, расположенный в закр…
$661
в месяц
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Площадь 23 м²
1910 каменный дом с отремонтированным возвышением, шестиэтажный, частично подвальный. Недвиж…
$453
в месяц
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Студия 1 комната в Познань, Польша
Студия 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Добро пожаловать в новую, светлую квартиру-студию в интимной застройке, расположенную в отре…
$525
в месяц
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 80 м²
В аренду:
$453
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Станьте первым арендатором этой современной, просторной квартиры площадью 60,2 м2, которую т…
$849
в месяц
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 306 м²
Новый офис мечты в сердце города
$4,893
в месяц
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 360 м²
Предложение в рамках подготовки MLS Большое здание в аренду
$3,705
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Dopiewiec, Польша
Квартира 3 комнаты
Dopiewiec, Польша
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Для аренды новой 3-комнатной квартиры - Dopiewiec, p. Dąbrowka Forest Polana Имею удовольств…
$800
в месяц
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Очаровательная квартира-студия с балконом в Лазарце, ул. ШанядекичДобро пожаловать в эту уют…
$440
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Мы предлагаем арендовать красивую современную квартиру в Познани в новой инвестиции на улице…
$720
в месяц
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 20 м²
Доброе утро,
$337
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Представляем потрясающую квартиру, расположенную в самом сердце Познани на Аль. Niepodległoś…
$773
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Добро пожаловать в Wojskowa Улица 22, расположена в самом востребованном районе Грюнвальда! …
$593
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Добро пожаловать в эту эксклюзивную квартиру в пентхаусе, расположенную в самом центре город…
$1,733
в месяц
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 15 м²
Рекомендую арендовать удобное парковочное место в подземном гаражном зале уровня -1 в Инвест…
$67
в месяц
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Квартира 1 комната в Познань, Польша
Квартира 1 комната
Познань, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Аренда квартиры-студии, расположенной по адресу Старый город Sw Marcin 11a street. Квартира …
$800
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Для аренды роскошной, красиво меблированной квартиры с площадью около. 60м2. Квартира распол…
$767
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Сент-Словакьего Улица на чердаке
$663
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Добро пожаловать на улицу Булгарская в Познани! Я рад представить эту современно меблированн…
$746
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 32 м²
2-комнатная квартира на улице Катовице, инвестиции Art Malta
$638
в месяц
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Квартира в Dziecmierowo, Польша
Квартира
Dziecmierowo, Польша
Площадь 5 000 м²
Я рекомендую парковки для аренды с площадью 5000 м2 и 12 000 м2. Возможность аренды одной па…
$1,333
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Добро пожаловать в Уль. Chłapowskiego 19 в Познани, где вы найдете недавно отремонтированную…
$853
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Площадь 75 м²
ЛЮКСУРДСКИЕ АРАНГЕМЕНТЫ С ТАРАССОМ И ЗЕЛОЙ В ГИДРИАНСКОЙ ВИЛЛЕ
$1,599
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Смоховице, квартира 62м2, тихая зона односемейных домов
$933
в месяц
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Квартира в Познань, Польша
Квартира
Познань, Польша
Площадь 173 м²
За аренду просторного места на Wilda в Познани! Он предлагает уникальную квартиру площадью 1…
$1,306
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Для аренды уникальная, недавно отремонтированная 2-комнатная квартира с большой террасой. Во…
$800
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Квартира 3 комнаты в Познань, Польша
Квартира 3 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Для аренды предлагается современная и меблированная 3-комнатная квартира с большим балконом …
$826
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Квартира 2 комнаты в Познань, Польша
Квартира 2 комнаты
Познань, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Рекомендую 2-комнатную квартиру на улице Грюнвальд – Болгарская. Квартира расположена в здан…
$586
в месяц
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Параметры недвижимости в Великопольском воеводстве, Польша

с гаражом