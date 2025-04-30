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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Мазовецком воеводстве, Польша

Варшава
815
gmina Piaseczno
3
Пясечно
3
Квартира Удалить
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832 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/4
Сдаётся в аренду солнечная, просторная, двухкомнатная квартира площадью 37 м2, расположенная…
$1,013
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/6
Варшава Śródmieście Powiśle, ул. Elektryczna. Сдаётся 3-х комнатная квартира за 12500 злотых…
$3,088
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
Сдаётся трёхкомнатная квартира после капитального ремонта, 60м2 в Natolinie, ул. Eugeniusza …
$1,176
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/7
Сдаётся 2-х комнатная отремонтированная квартира в отличном месте! САМАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: …
$850
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Квартира 1 спальня в Варшава, Польша
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
Комфортабельная и эстетично обставленная квартира площадью 26 кв.м. Имеет собственный просто…
$1,142
в месяц
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 9
Красивые и современные квартиры-студии в аренду в центре Варшавы ul. Dubois. Представляем но…
$1,198
в месяц
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/4
Сдается 1-комнатная квартира 30м2 с балконом на улице Józefa Siemieńskiego 3, Ochota , распо…
$822
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 3/5
Сдаётся в аренду однокомнатная квартира площадью 20 м², в отремонтированном доходном доме на…
$665
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Квартира 2 комнаты в Марки, Польша
Квартира 2 комнаты
Марки, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Сдается новая двухкомнатная квартира в Марках на улице Spacerowa. Находиться прямо перед лес…
$1,211
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
$1,576
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 17/30
Варшава Wola, ул. Łucka. Cдаётся 2-х комнатная квартира за 4600 злотых. 2-комнатная квартира…
$774
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/5
Варшава, Wola Czyste, ул. Ludwiki. Квартира в аренду за 5 800 зл. Представляем в аренду совр…
$1,403
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/5
Приглашаем вас снять просторную 2-х комнатную квартиру в новом доме, которая впечатляет свои…
$1,058
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 6/10
Сдаётся 3-комнатная квартира в Bemowie, на ул. Borowej Góry. Квартира в аренду состоит из 3 …
$1,009
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7/7
Варшава Ursynów, ул. Stanisława Kazury. Cдаётся 3-х комнатная квартира за 4500 злотых. Трёхк…
$1,115
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Квартира 5 комнат в Варшава, Польша
Квартира 5 комнат
Варшава, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 3/6
ЭЛЕГАНТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С НОТКОЙ КЛАССИКИ В ПРЕСТИЖНОМ РАЙОНЕ СТАРОГО МОКОТОВА Высококлассные…
$4,874
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/4
$1,069
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Жирардув, Польша
Квартира 3 комнаты
Жирардув, Польша
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 3
Сдается просторная квартира в Жирардове! Предлагаем вашему вниманию уютную и просторную квар…
$995
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/5
Варшава Śródmieście Powiśle, ул. Zajęcza. Квартира в аренду за 7 500 PLN Moderna Powiśle | 2…
$1,801
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/3
Сдаётся в аренду очень хорошая квартира площадью 36,13 м2, расположенная на 1 этаже дома по …
$722
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
Сдается красивое, просторное и стильное 2-комнатное жилье в отреставрированном элитном доме …
$1,962
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/11
Сдается просторная 2-комнатная квартира площадью 33,1 м² в Варшаве, Wola. Квартира состоит и…
$796
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Квартира 1 комната в Варшава, Польша
Квартира 1 комната
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/6
Сдается новая квартира студия в Варшаве Mokotów на ul. Woronicza В окрестностях ТЦ Galeria M…
$841
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
Cдаётся в аренду новая квартира. Идеально подходит для пары, семьи, студентов или одного чел…
$1,464
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду очень привлекательная квартира в аренду в Варашаве в районе Ursynów. Объект…
$1,193
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Квартира 4 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 4 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/6
Сдаётся новая, комфортабельная и атмосферная 4-х комнатная квартира класса ПРЕМИУМ площадью …
$1,720
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/4
Варшава Mokotów Stary Mokotów, ул. Asfaltowa. Сдаётся 2-х комнатная квартира за 7500 злотых.…
$1,943
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/6
Роскошная 2-комнатная квартира в аренду в Варшаве, Praga-Północ, Nowa Praga, ул. Szwedzka. С…
$1,099
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Квартира 3 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 3 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/8
CДАЁТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В САМОМ ЦЕНТРЕ ВАРШАВЫ 3 комнаты | 85 м2 Идеально подходит для …
$2,390
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Квартира 2 комнаты в Варшава, Польша
Квартира 2 комнаты
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Сдается полностью оборудованная квартира, в престижном комплексе на варшавском Повисле. Квар…
$1,483
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Типы недвижимости в Мазовецком воеводстве

квартиры-студии

Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша

с гаражом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа