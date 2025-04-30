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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Лодзи, Польша

квартиры-студии
12
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127 объектов найдено
Квартира 1 комната в Лодзь, Польша
Квартира 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Площадь 19 м²
Для аренды современная студия с антрезолом и балконом в строгом центре Лодзи!
$400
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Мы представляем новую, готовую к высокому стандарту, 3-комнатную квартиру в красивом, отрест…
$973
в месяц
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Квартира в Лодзь, Польша
Квартира
Лодзь, Польша
Площадь 11 м²
Расположение: Лодзь, ул. Пабьяникка Описание: Помещения для небольшого офиса или хранилища М…
$133
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
2-комнатная квартира в аренду в многоквартирном доме на улице Врублевского 21. Расположен на…
$666
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Мы представляем недавно отремонтированную и полностью меблированную (40 м2) 2-комнатную квар…
$706
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Предлагаем 2-комнатную квартиру (45 м2) в новом здании на улице Венковского 79 в Лодзи. Квар…
$720
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Мы предлагаем 3-комнатную квартиру в аренду на улице Петрковской 44 в Лодзи.Окна, обращенные…
$933
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Представляем 3-комнатную квартиру площадью 79,60 м2 на улице Тувима 15 в Лодзи. Квартира сос…
$1,491
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Для аренды 3-комнатная квартира расположена в поместье «Этиуда» на улице Револуджи 68/70. Кв…
$906
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Мы предлагаем апартаменты высокого стандарта (63 м2) на верхнем этаже здания Narutowicza Res…
$1,013
в месяц
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Квартира 1 комната в Лодзь, Польша
Квартира 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Для аренды высококлассная студия с двуспальной кроватью площадью 22 м2, расположенная в отре…
$586
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Мы предлагаем новую, стильную и очень просторную квартиру-студию площадью 35 м2 на 1-м этаже…
$586
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Мы предлагаем квартиру площадью 61 м2, расположенную на улице Нарутовичца 140 (недалеко от у…
$1,080
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Мы предлагаем новую, полностью меблированную 2-комнатную квартиру в центре Лодзи, в престижн…
$720
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Предлагаем просторную и стильную двухкомнатную квартиру на улице Юниверситекка в Лодзи. Квар…
$800
в месяц
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Квартира 1 комната в Лодзь, Польша
Квартира 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Для аренды стильная и очень просторная студия на 5 этаже с площадью около. 34 м2 с двуспальн…
$586
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Мы предлагаем квартиру на Килинском 121 А, Илюмино, в Лодзи.Полностью оборудованная, простор…
$786
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Для аренды красивая 2-комнатная квартира (46,41 м2) расположена в недавно построенном многок…
$733
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Стильная двухкомнатная квартира в аренду в самом красивом многоквартирном доме в Лодзи по ад…
$666
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Мы представляем новую, готовую к высокому стандарту, квартиру-студию в аренду в новом отремо…
$480
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Мы предлагаем 2-комнатную квартиру площадью 44 м2 на улице Rewolucji 68/70 в инвестиционном …
$680
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Для аренды красивая 2-комнатная квартира (35 м2) расположена в недавно построенном многоквар…
$693
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Современные апартаменты (67 м2) + 9 м2 подвал, в тихом центре Лодзи - улица КоллонтайяКварти…
$720
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Мы представляем 3-комнатную квартиру, площадью 55 м2, на улице Wierzbowa 38.Квартира состоит…
$933
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Квартира в Лодзь, Польша
Квартира
Лодзь, Польша
Площадь 200 м²
? Полезные 200 м2 в аренду - идеально подходит для магазина, офиса, медицинского офиса или услуг!
$3,998
в месяц
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Квартира 1 комната в Лодзь, Польша
Квартира 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Площадь 38 м²
$520
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
2200 + платежи (600zl), включая все средства массовой информации и ИнтернетКвартира в Лодзи:…
$746
в месяц
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Квартира 1 комната в Лодзь, Польша
Квартира 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Мы предлагаем свежеотремонтированную, очень большую (38м2) и стильную квартиру-студию с кров…
$733
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Предлагаем комфортабельную 2-комнатную квартиру в аренду площадью 41,83 м2. Квартира располо…
$714
в месяц
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Квартира 1 комната в Лодзь, Польша
Квартира 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Лодзь Пётрковская - студия 32 м2 в аренду, после генеральной реконструкции, для первой аренд…
$533
в месяц
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