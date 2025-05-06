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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Поморском воеводстве, Польша

Гданьск
4
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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Мы хотели бы представить вам квартиру, расположенную в престижном парке Нептун в Джелитковск…
$1,851
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Для аренды: Просторная квартира с камином и большой террасой!Расположение: улица Wypoczynkow…
$1,721
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира в Гдыня, Польша
Квартира
Гдыня, Польша
Площадь 293 м²
Сдается в аренду коммерческое помещение площадью 292,88 м2 со стеклянными окнами, расположен…
$9,532
в месяц
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Etalon Estate Group
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Квартира в Гдыня, Польша
Квартира
Гдыня, Польша
Площадь 144 м²
Коммерческое помещение в аренду площадью 144,18 м2 со стеклянными окнами, расположенное на п…
$4,766
в месяц
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Комфортабельная, тихая квартира с садом в идеальном местеНе курить врозь. Домашние животные …
$952
в месяц
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
В аренду предлагается 2-комнатная квартира с гаражным залом и камерой арендатора, расположен…
$1,086
в месяц
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Etalon Estate Group
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English, Русский, Polski, Українська