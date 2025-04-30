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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Кракове, Польша

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37 объектов найдено
Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 12 м²
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$334
в месяц
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 62 м²
Для аренды коммерческих и служебных помещений на первом этаже в новом здании: Локал: - площ…
$1,200
в месяц
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Пентхаус 3 комнаты в Краков, Польша
Пентхаус 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 2/3
For rent a luxurious apartment in Kamienica Radziwiłłowska - a prestigious investment in the…
$1,586
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 59 м²
За аренду сейчас!
$880
в месяц
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Квартира 1 комната в Краков, Польша
Квартира 1 комната
Краков, Польша
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Представляем квартиру-студию площадью 27 м2 в аренду в центре Кракова - Ул. Рацлавикка
$586
в месяц
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 56 м²
Доступен с 1 июня 2025 года. Класс энергии А
$731
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
В аренду с мая:
$746
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Климатическая квартира в самом сердце Нова Хута, в поместье Верхняя земля
$666
в месяц
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For rent a luxury apartment in the very center of Kazimierz! в Краков, Польша
For rent a luxury apartment in the very center of Kazimierz!
Краков, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1
LOCATION: The apartment is located in a unique building in the very center of Kazimierz, …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Краков, Польша
Квартира 1 комната
Краков, Польша
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Для аренды квартиры после генерального ремонта, с отдельным входом, без административной аре…
$773
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Краков, Польша
Квартира 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Приглашаем Вас ознакомиться с предложением аренды красивой квартиры в современном многокварт…
$2,186
в месяц
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Квартира 5 комнат в Краков, Польша
Квартира 5 комнат
Краков, Польша
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Только мы! Мы рады представить вам квартиру площадью почти 150 м2, расположенную в закрытом …
$1,999
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 53 м²
2-комнатная квартира в аренду на ул. Reduta 9A, Краков (Prądnik Czerwony)????
$691
в месяц
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Студия в Краков, Польша
Студия
Краков, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 6
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$685
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Ищете место для аренды? Вы хотите, чтобы она была современной и готовой жить дальше? Вы забо…
$933
в месяц
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 27 м²
EXCEPTIONAL OFFER - Два офиса для аренды | 2ND FLOOR | EXCELLENT LOCATION
$609
в месяц
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 112 м²
Доступен с 1 июня 2025 года. Класс энергии А
$1,463
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Для аренды 2-комнатная квартира в самом центре Кракова, расположенная по адресу Ул. Мазовецкая 5.
$745
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Краков, Польша
Квартира 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
$1,027
в месяц
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 13 м²
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ДВА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ | 2-Й ЭТАЖ | ОТЛИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
$305
в месяц
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 106 м²
Для аренды помещения общественного питания площадью 106 м2 нетто, расположенного в привлекат…
$533
в месяц
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 388 м²
Доступен с 1 июня 2025 года
$5,068
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Краков, Польша
Квартира 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 6
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$1,100
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Это уникальная студия, расположенная в современном многоквартирном доме в живописном Казимеж…
$1,733
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Краков, Польша
Квартира 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 3
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$1,380
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Краков, Польша
Квартира 3 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Только мы! Имею удовольствие представить светлую и просторную квартиру свежей после общего ремонта
$800
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Смешивание климата в самом центре Кракова. Отличное место. В здании 3 разные квартиры, 2 ко…
$746
в месяц
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 84 м²
Доступен с 1 июня 2025 года. Класс энергии А
$1,097
в месяц
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Квартира в Краков, Польша
Квартира
Краков, Польша
Площадь 12 м²
Виртуальная прогулка: https://sb360.online/gfggi7m
$333
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Краков, Польша
Квартира 2 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 6
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$950
в месяц
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