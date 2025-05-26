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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Лодзинском воеводстве, Польша

Лодзь
133
gmina Wielun
8
Велюнь
8
Квартира Удалить
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154 объекта найдено
Квартира 1 комната в Велюнь, Польша
Квартира 1 комната
Велюнь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Мы предлагаем полностью оборудованную, высококлассную однокомнатную квартиру с отдельной спа…
$589
в месяц
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Квартира 1 комната в Велюнь, Польша
Квартира 1 комната
Велюнь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Для аренды высококлассная студия площадью 27 м2, расположенная в новом здании фабричного сти…
$627
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Только для некурящих Предметом аренды является совершенно новая квартира в квартале с 2020 …
$560
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 6
Уникальное предложение! Успейте заселиться в последние доступные квартиры в премиум жилом ко…
$1,070
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Комфортабельная 3-комнатная квартира в аренду, расположенная на 4-м этаже в многоквартирном …
$1,482
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Предлагаем комфортабельную 2-комнатную квартиру с балконом, 43 м2, расположенную на 1-м этаж…
$659
в месяц
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Квартира 1 комната в Лодзь, Польша
Квартира 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Квартира-студия в аренду в самом красивом многоквартирном доме в Лодзи на улице Петрковской,…
$480
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Мы предлагаем 2-комнатную квартиру, 48м2, на улице Uniwersytecka 25 в Лодзи.Квартира полност…
$721
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Мы представляем 2-комнатную квартиру (46 м2) на 4-м этаже в высоком стандартном и хорошо сох…
$589
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Мы предлагаем квартиру площадью 61 м2, расположенную на улице Нарутовичца 140 (недалеко от у…
$1,081
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Велюнь, Польша
Квартира 2 комнаты
Велюнь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Для аренды совершенно новая высококлассная 2-комнатная квартира площадью 43 м2, расположенна…
$803
в месяц
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Квартира 1 комната в Лодзь, Польша
Квартира 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Квартира площадью 35 м2 расположена на третьем этаже переднего здания на улице Пручника в Ло…
$534
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Мы предлагаем 2-комнатную квартиру площадью 56м2 в аренду на улице Килинского 121 в здании «…
$734
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Мы предлагаем просторную квартиру в многоквартирном доме Etiuda на улице Rewolucji 69/70.Пол…
$964
в месяц
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Квартира в Лодзь, Польша
Квартира
Лодзь, Польша
Площадь 48 м²
Жилой дом на улице Rzgowska в Лодзи - это объект, который расположен в юго-восточной части г…
$469
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Мы предлагаем апартаменты высокого стандарта (63 м2) на верхнем этаже здания Narutowicza Res…
$1,018
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Представляем 3-комнатную квартиру площадью 79,60 м2 на улице Тувима 15 в Лодзи. Квартира сос…
$1,493
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Площадь 39 м²
для аренды в отличном месте двухкомнатная квартира
$614
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Мы предлагаем новую, полностью меблированную 2-комнатную квартиру в центре Лодзи, в престижн…
$723
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Мы предлагаем 2-комнатную квартиру (54 м2) на улице Legionów 61, недалеко от Мануфактура. Оч…
$643
в месяц
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Квартира 1 комната в Лодзь, Польша
Квартира 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Предлагаю новую квартиру, расположенную в уютном месте Барчинский парк. Усадьба расположена …
$560
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 3 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Приглашаем Вас снять комфортабельную квартиру площадью 57,29 м2, расположенную на четвертом …
$584
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Квартира 1 комната в Лодзь, Польша
Квартира 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Площадь 38 м²
$520
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Мы предлагаем 2-комнатную квартиру (48 м2) на последнем этаже (с лифтом) в новом здании на у…
$736
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Уникальная 2-комнатная квартира, оформленная в современном стиле и отделанная по высоким ста…
$702
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Мы предлагаем новую, стильную и очень просторную студию площадью 32 м2 с кроватью в инвестиц…
$589
в месяц
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Квартира в Лодзь, Польша
Квартира
Лодзь, Польша
Площадь 94 м²
Мы предлагаем вам уникальное коммерческое помещение для аренды, расположенное в самом сердце…
$1,201
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Мы предлагаем новую, стильную и очень просторную 2-комнатную квартиру площадью 47м2 на треть…
$782
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 2 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Совершенно новая квартира на улице Трамвайова – в Сродмиске, в 2 минутах ходьбы от железнодо…
$560
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Квартира 4 комнаты в Лодзь, Польша
Квартира 4 комнаты
Лодзь, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Высокая стандартная квартира в аренду, для первого проживания, площадью 86 м2, расположена н…
$1,794
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Типы недвижимости в Лодзинском воеводстве

квартиры-студии