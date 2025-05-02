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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Зомбках, Польша

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Зомбки, Польша
Квартира 2 комнаты
Зомбки, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/3
Уютная квартира в новом здании с 2021г. на 2 этаже с видом на парк в лесу и большим балконом…
$942
в месяц
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inwest.warszawa
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