Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Любонь
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Любони, Польша

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Любонь, Польша
Квартира 3 комнаты
Любонь, Польша
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Красивая просторная трехкомнатная квартира с балконом, как новая, никто ранее не сдавал в ар…
$750
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти