Рынок недвижимости Варшавы является самым крупным и дорогим рынком Польши. На основе данных otodom.pl рассмотрим, какая установилась цена на покупку и аренду квартир в разных районах польской столицы по итогам 1 квартала этого года.

Содержание:

  1. Средние цены на квартиры в Варшаве
  2. Средние цены на покупку квартир в разрезе районов Варшавы
  3. Рынок аренды и инвестиции в недвижимость 

Средние цены на квартиры в Варшаве

Для начала немного рассмотрим общее состояние дел на рынке квартир Варшавы.

Согласно данным Narodowy Bank Polski, средние цены на квартиры в Варшаве по итогам 1 квартала 2024 года установились на следующем уровне: для первичного рынка – 15,888 PLN/кв.м (3666 EUR/кв.м), что на 6,4% больше, чем в предыдущем периоде, для вторичного рынка – 14,380 PLN/кв.м (3318 EUR/кв.м), +5,2% по отношению к предыдущему периоду. Разница в цене между первичным и вторичным рынком составляет 10,5% в пользу первичного рынка.

Средняя цена квадратного метра, PLN/кв.м.

Также важно отметить, что на рынке растет количество выставленных на продажу квартир, об этом свидетельствуют данные о количестве предложений продажи на сайтах Otodom и Olx. С начала года количество выставляемых на продажу квартир выросло в 1,5 раза и превзошло показатели прошлого года. 

Динамика изменения количества предложений продажи – Olx

Динамика изменения количества предложений продажи – Otodom

Средние цены на покупку квартир в разрезе районов Варшавы

Варшава делится на 18 районов, которые различаются между собой по таким параметрам как: число жителей, площадь, плотность застройки, уровень развития инфраструктуры, местоположение и множество других факторов. Все это оказывает непосредственное влияние на стоимость жилья в этих районах.

Традиционно самыми дорогими районами для покупки квартиры являются Śródmieście, Wola, Żoliborz, Mokotów. Цены здесь как на первичном, так и на вторичном рынке превосходят другие районы.

Śródmieście – центральный и самый престижный район польской столицы. В него входят Старый и Новый город, новейшая застройка, появившаяся после Второй Мировой Войны. Именно здесь расположены Варшавские небоскребы Złota 44, Дворец Культуры и Науки, Cosmopolitan Twarda 4, Chmielna 35, а также множество музеев и других достопримечательностей. 

Все вышеперечисленное делает Śródmieście культурным и деловым центром столицы и формирует высокий ценник на жилье. Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке составляет 28,786 PLN/кв.м (около 6642 EUR/кв.м), на вторичном рынке 23,404 PLN/кв.м (5400 EUR/кв.м).

Wola – этот район, как и Śródmieście, может похвастаться небоскребами и достопримечательностями. Здесь расположены такие небоскребы, как Varso Tower, Warsaw Spire, Warsaw Trade Tower и другие. Самой знаменитой культурной достопримечательностью этого района является Музей Варшавского восстания. Также здесь расположено множество современных жилых комплексов: Capital Art Apartments, Browary Warszawskie, 19; Dzielnica и другие. 

Благодаря всем этим данным, район Wola заслужил статус престижного, и цены на жилье в нем соответствуют статусу. На первичном рынке средняя цена квадратного метра составляет 27,074 PLN/кв.м (6248 EUR/кв.м), на вторичном — 20,681 PLN/кв.м (4772 EUR/кв.м).

Żoliborz – самый маленький по площади район Варшавы. Наверное, самый зеленый район столицы, который известен своими парками. Также Żoliborz расположен недалеко от центра, что позволяет быстро туда добраться. Żoliborz – это отличный выбор для тех, кто хочет жить в тихом районе с разнообразием парков и при этом иметь возможность за короткое время оказаться в центре.

Цены на квартиры здесь следующие: на первичном рынке – 24,171 PLN/кв.м (5578 EUR/кв.м), на вторичном – 20,092 PLN/кв.м (4636 EUR/кв.м). 

Mokotów – один из самых крупных районов Варшавы, в котором проживает больше всего жителей. Имеет в своем составе множество скверов и парков. 

Средняя цена одного квадратного метра в районе Mokotów составляет 21,182 PLN/кв.м (4888 EUR/кв.м) для первичного рынка и 19,374 PLN/кв.м (4471 EUR/кв.м) для вторичного. 

Самыми дешевыми районами Варшавы для покупки жилья являются Rembertów, Wawer, Wesoła. Все три района схожи между собой, они расположены рядом друг с другом в юго-восточной части Варшавы. Эти районы имеют самую низкую плотность населения среди всех районов польской столицы. Плотность населения в них колеблется в пределах 1080–1300 чел./кв. км, в большинстве других районов плотность населения находится в диапазоне от 2100 до 7000 чел./кв. км. Стоит отметить, что самыми густонаселенными районами являются Praga-Południe и Ochota — плотность населения в них составляет около 8350 чел./кв. км.

Если вы любите тихую и размеренную жизнь вдали от шума большого города и удаленность от центра вас не беспокоит, то эти районы для вас. Районы развиваются и застраиваются современными жилыми комплексами по доступной цене, обрастают новой инфраструктурой. Плюсом является и то, что эти районы имеют в своем составе много разных парков, скверов и лесов.

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке в этих районах находится в диапазоне от 12,119 до 15,508 PLN/кв.м (от 2797 до 3579 EUR/кв.м), на вторичном рынке от 13,390 до 13,495 PLN/кв.м (от 3090 до 3114 EUR/кв.м).

Ниже представлена средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке по районам Варшавы

средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке по районам Варшавы

Ниже представлена средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке по районам Варшавы

Рынок аренды и инвестиции в недвижимость 

В 1 квартале 2024 года арендные ставки снизились в 12 из 18 районов Варшавы. В зависимости от района, снижение составило от -0,1% в районе Mokotów и до -12,3% в районе Rembertów.

Большое влияние на снижение арендных ставок оказывает растущее предложение аренды квартир. Так, число предложений аренды на сайте Otodom выросло на 18% с начала года, на сайте Olx рост составил 43%.

Динамика изменения количества предложений аренды – Otodom

Динамика изменения количества предложений аренды – Olx

Ниже представлена средняя арендная плата в месяц за квартиру площадью 40-60 кв.м по районам Варшавы.
средняя арендная плата в месяц за квартиру площадью 40-60 кв.м по районам Варшавы

Рост количества доступных предложений аренды квартир на рынке Варшавы вместе со снижением арендных ставок – это хорошая новость для потенциальных арендаторов. В свою очередь для людей, которые инвестируют в недвижимость с целью сдачи в аренду, эта новость не столь приятная. Ведь когда на рынке цены на квартиры растут, а арендные ставки снижаются, это приводит к тому, что доходность от сдачи в аренду снижается. Так, по итогам 1 квартала 2024 года средний показатель возврата инвестиций от вложений в квартиры в Варшаве составил 4,6%, в свою очередь в 4 квартале 2024 года средний показатель возврата инвестиций составлял 4,9%.