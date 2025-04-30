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Виллы с садом на Северном Кипре

Фамагуста
4
Кирения
34
Girne Belediyesi
144
Catalkoy Esentepe Belediyesi
70
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128 объектов найдено
Вилла в Агридаки, Северный Кипр
Вилла
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$198,314
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$715,567
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
$299,456
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Вилла 4 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Этаж 1
Еще один проект на Северном Кипре в районе Бахчели. Проект состоит из 14 вилл высокого качес…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Кирения, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 354 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с видом на море и горы, н…
$1,26 млн
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
$390,736
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Вилла в Энгоми, Северный Кипр
Вилла
Энгоми, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
$184,323
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
$239,324
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Вилла в Агридаки, Северный Кипр
Вилла
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$180,275
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$423,327
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
$270,593
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
$227,298
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Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
$342,751
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
$258,566
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$541,185
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
$318,698
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$204,328
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$288,512
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
$276,606
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
$378,830
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
$263,377
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
$141,911
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 338 м²
$541,185
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
$264,459
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
$252,292
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Вилла в Энгоми, Северный Кипр
Вилла
Энгоми, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
$322,565
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Вилла в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
$709,554
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Вилла 5 комнат в Кирения, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Виллы планировкой 4+1 и 4+2 с собственным бассейном. О строительстве: …
$706,603
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Вилла в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
$120,263
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
$227,298
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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с полем для гольфа
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