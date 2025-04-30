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Виллы с гаражом на Северном Кипре

Фамагуста
4
Кирения
34
Girne Belediyesi
144
Catalkoy Esentepe Belediyesi
70
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48 объектов найдено
Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
$299,456
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Вилла 5 комнат в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 354 м²
·  Проект, расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру райо…
$751,646
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Площадь 280 м²
$774,415
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Вилла 5 комнат в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
·  Проект,  расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру рай…
$751,646
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Villa 3 bedrooms, 3 bathrooms, Closed area 155m2 , Living area 300m2, Land 430m2, Included w…
$737,389
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Вилла 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Виллы 2+1 на продажу, в 200 метрах от моря. -Качественное исполнение, немедленная доставка,…
$156,342
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$204,328
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Вилла в Кирения, Северный Кипр
Вилла
Кирения, Северный Кипр
Площадь 409 м²
Жилой комплекс с виллами, который отлично подходят для комфортной жизни в Кирении, а также п…
$722,483
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Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
Mare Blue Villas — премиальные виллы на первой береговой линии Северного Кипра Уникальный…
$1,01 млн
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
$530,386
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Вилла 6 комнат в Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 457 м²
Статус : вилла Количество комнат: 5+1 Общая площадь : 457 кв.м  Санузел : совмещенн…
$1,11 млн
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Прекрасная вилла на берегу моря в районе Эсентепе.   В этом доме 4 спальни, гараж, бас…
$457,001
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Вилла 4 комнаты в Воколида, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
$362,152
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Вилла 5 комнат в Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 379 м²
Статус : вилла Количество комнат: 4+1 Общая площадь : 379кв.м  Санузел : совмещенны…
$987,909
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
If you are looking to wake up with the most fantastic views over the Mediterranean sea and p…
$302,762
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Вилла в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
$709,554
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Вилла 4 комнаты в Кирения, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 512 м²
Количество этажей 2
47 PREMIUM VILLAS BY Luxury Life Consisting of 47 premium villas in total with 3+1 and 4+…
$784,102
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
$227,298
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Вилла 4 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 2
HARMONY VILLAS Affordable Than you Think 140 m2 - 3+1 Duplex Swimming Pool Good …
$166,032
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Вилла 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Mareblue Beach Villas – ESENTEPE – TRNC BUILDING MATERIALS AND FEATURES *CHILLINGS: REYNEA…
$1,89 млн
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 316 м²
Количество этажей 2
Mareblue Beach Villas – ESENTEPE – TRNC BUILDING MATERIALS AND FEATURES *CHILLINGS: REYNEA…
$1,76 млн
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Вилла 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Количество этажей 2
Cliffside Villas с захватывающим видом на море Блок A, вилла 4+1 567 м2 с бассейном 40 м2…
$1,53 млн
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
$210,461
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Вилла 5 комнат в Темплос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Темплос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Вилла 4+1 в 5ти минтах от центра города. Район Зейтенлик, Кирения. С закрытой площадью 330 к…
$781,407
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Вилла 4 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 1
Вилла с собственным бассейном, готовая к заселению, построенная на участке площадью 479 м2 в…
$489,126
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
$252,553
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Вилла в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла
Беллапаис, Северный Кипр
$12,03 млн
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
$420,922
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Вилла 5 комнат в Аканту, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 567 м²
Количество этажей 3
Cliffside Villas с захватывающим видом на море Блок A, вилла 4+1 567 м2 с бассейном 40 м2…
$2,80 млн
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
$510,812
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

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