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Виллы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Agios Epiktitos
33
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23 объекта найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Этот проект состоит из двух роскошных вилл. Благодаря своему дизайну, эстетическому комфорт…
€2,54 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с холодильником в Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с холодильником
Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
Вилла Luxuru 4 +1 (273 м2) с террасой 54 м2 c потрясающим видом на море. Есть частный бас…
€2,54 млн
Вилла 4 комнаты с террасой, с садом, у моря в Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с террасой, с садом, у моря
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 157 м²
Этот небольшой комплекс находится на первой береговой линии, в одном из самых живописных и…
€475,199
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Этаж 2
Представляем уникальный проект вилл 3+1, который строится в окружении моря, гор и вековых ол…
€554,000
Вилла в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В ж…
€448,792
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 1
Совершенно новый проект расположен в районе Ешилтепе, одном из самых красивых и зеленых райо…
€380,000
Вилла в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Предлагаем вам новую виллу на Северном Кипре – район Гирне.Планировка виллы 4+1, общая площа…
€978,136
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Современные Отдельные Виллы с Частным Садом и Бассейном в Гирне, Северный Кипр Роскошные вил…
€702,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Отдельные Трехэтажные Виллы с Бассейнами в Шаговой Доступности от Моря в Гирне, Северный Кип…
€370,000
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Этаж 2
Мы рады представить вашему вниманию роскошный комплекс из 29 вилл на первой береговой линии,…
€921,500
Вилла 5 спален в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 5 спален
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
ID: CP-662 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе - Расстояние до моря 50 м - Расстояние до Ле…
€928,634
Вилла 4 спальни в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 324 м²
Количество этажей 1
ID: CP-662 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе - Расстояние до моря 50 м - Расстояние до Ле…
€792,253
Вилла 4 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
ID: CP-649   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -300M - Расстояние до…
€684,904
Вилла 4 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
ID: CP-648 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -450 м - Международный аэр…
€560,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
СОВРЕМЕННЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС на КИПРЕ в Эсентепе Ваш конечный путь к жизни мечты. Смежны…
€399,525
Вилла 3 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Our partially furnished villa with fireplace and large garden in Çatalköy, ready to move wit…
€456,458
Вилла 4 спальни в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 007 м²
Количество этажей 2
Sea and mountain view villa project between Ozanköy / Çatalköy. Our project, which consists …
€473,683
Вилла в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В п…
€1,38 млн
Вилла с балконом, с мебелью, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла с балконом, с мебелью, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комплекс расположен на 80 га земли в живописном районе ТАТЛЫСУ на первой береговой линии. …
€246,915
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 299 м²
Количество этажей 2
Experience the Epitome of Luxury Coastal Living in this Exquisite Duplex Villa Crafted wi…
€1,70 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
Let Every Day Feel Like a Vacation Exquisitely Designed Villa Above the Mediterranean Sea…
€718,358
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 2
OLIMPOS VILLAS - Почувствуй бриз Средиземного моря 160 м2 - 3 + 1 Частный сад и терраса В…
€335
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Thermeia, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Thermeia, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Расположенный в самом сердце Кирении, он разработан с одной центральной идеей: жизнь как веч…
€708,623

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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