Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Trikomo
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Trikomo, Северный Кипр

;
Вилла Удалить
Очистить
20 объектов найдено
Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 250 м²
Описание объекта: Вилла 3+1 в комплексе La Isla Villas, Северный Кипр Современная и простор…
$460,121
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на горы и море в Искеле, Богаз Искеле – красивый город на Северном Кипре, расп…
$624,105
Оставить заявку
Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 200 м²
Описание объекта: Предлагается современная полувилла в одном из самых популярных жилых компл…
$854,508
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
магнолия Резиденция состоит из 5 отдельно стоящих вилл, 6 полуотдельных вилл и 36 квартир (с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Количество этажей 2
Виллы рядом с известными пляжами в Искеле, Отюкен Северный Кипр — одно из самых безопасных и…
$761,639
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 308 м²
Количество этажей 2
Виллы в пешей доступности от моря в Искеле, Северный Кипр Искеле, расположенный на восточном…
$549,151
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Количество этажей 2
Виллы со стильным дизайном в Искеле, Северный Кипр Северный Кипр считается одной из самых бе…
$877,766
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
Виллы рядом с известными пляжами в Искеле, Отюкен Северный Кипр — одно из самых безопасных и…
$794,511
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Вилла 3+1 в Royal Sun Elite Residence — первая линия у бассейна 🌴🏡 Предлагается к продаже…
$290,608
НДС
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла 3+1 в Sea Pearl Residence — всего 400 метров до моря 🌊🏡 Продаётся уютна…
$383,426
Оставить заявку
Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 42 м²
Описание объекта: Студия в жилом комплексе Royal Life Residence, Северный Кипр Комфортабель…
$92,554
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 120 м²
Описание объекта: Таунхаус 2+2 в жилом комплексе Royal Sun Residence, Северный Кипр Комфорт…
$210,341
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Виллы рядом с живописным пляжем в Газимагусе на Северном Кипре Газимагуса (Фамагуста), один …
$571,826
Оставить заявку
Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 46 м²
Описание объекта: Квартира-студия в комплексе Royal Sun, Северный Кипр Компактная и функцио…
$92,576
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 200 м²
Описание объекта: Просторный таунхаус 3+1 на берегу Средиземного моря со своим садом и парко…
$243,206
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Просторная угловая вилла 3+1 в Sea Pearl Residence — рядом с бассейном и морем 🌊🏡 Продаёт…
$398,763
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Вилла 5+1 с личным бассейном в 3 минутах от пляжа, Искеле Просторная вилла 250 м² на учас…
$429,540
Оставить заявку
Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Вилла класса люкс. Проект "Four Seasons Life", который предлагает четыре сезона роскошной ж…
$559,113
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
Виллы 3+1 в Магнолии Резиденция предлагает идеальное сочетание роскоши, комфорта и безопасно…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Двухэтажная 3+2 вилла с террасой на крыше в резиденции Sea Pearl. В стоимость виллы включены…
$389,719
Оставить заявку
Realting.com
Перейти