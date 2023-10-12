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Виллы в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра

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10 объектов найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию 5-комнатную виллу 293 м² с собственным участком земли 400 м² …
€571,527
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию 4-комнатную виллу 219 м² с собственным участком земли 300 м² …
€488,973
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
4-комнатное бунгало 200 м² с собственным участком земли 400 м² в 1 километре от моря. Компл…
€476,272
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Строительство комплекса, состоящего из 28 отдельно стоящих вилл, начнется в Июле 2023года..…
€565,754
Вилла 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Вилла класса люкс. Проект "Four Seasons Life", который предлагает четыре сезона роскошной ж…
€525,717
Вилла в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые виллы в районе Искеле – Северный Кипр.Планировки вил…
€420,024
Вилла в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые виллы в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом компле…
€166,859
Вилла 6 комнат с бассейном, с гаражом, с садом в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 6 комнат с бассейном, с гаражом, с садом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 1
Северный Кипр - государство, занимающее северную треть острова Кипр. Это настоящая жемчужина…
€392,000
Вилла 2 спальни с балконом, с террасой, с общественным бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни с балконом, с террасой, с общественным бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€122,623
Вилла 3 спальни с балконом, с террасой, с общественным бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с террасой, с общественным бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€153,857
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