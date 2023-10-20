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Виллы в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра

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5 объектов найдено
Вилла 5 спален в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 5 спален
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
ID: CP-662 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе - Расстояние до моря 50 м - Расстояние до Ле…
€922,159
Вилла 4 спальни в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 324 м²
Количество этажей 1
ID: CP-662 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе - Расстояние до моря 50 м - Расстояние до Ле…
€786,729
Вилла 4 спальни в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 007 м²
Количество этажей 2
Sea and mountain view villa project between Ozanköy / Çatalköy. Our project, which consists …
€470,380
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 299 м²
Количество этажей 2
Experience the Epitome of Luxury Coastal Living in this Exquisite Duplex Villa Crafted wi…
€1,69 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
Let Every Day Feel Like a Vacation Exquisitely Designed Villa Above the Mediterranean Sea…
€713,349
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