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Виллы в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

Фамагуста
4
Энгоми
7
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20 объектов найдено
Вилла в Энгоми, Северный Кипр
Вилла
Энгоми, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 180 м²
$124,072
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Вилла в Энгоми, Северный Кипр
Вилла
Энгоми, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 235 м²
$157,481
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Вилла 3 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошные виллы с видом на море на продажу на Северном Кипре Эти виллы на Северном Кипре …
$2,237
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Вилла 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
Виллы на Северном Кипре в центре Тузлы, Газимагуса Кипр – третий по величине остров в Средиз…
$533,743
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Вилла 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Дома недалеко от центра города в Енибогазичи, Газимагуса Газимагуса, один из ведущих городов…
$501,878
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Вилла 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Одноэтажная вилла 3 +1 с просторным салоном, тремя спальнями и большой террасой с навесом на…
$178,412
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Вилла 4 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 1
Вилла с собственным бассейном, готовая к заселению, построенная на участке площадью 479 м2 в…
$489,126
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Вилла 5 комнат в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы на Северном Кипре, Газимагуса, Енибогазичи Кипр – третий по величине остров …
$608,854
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Вилла 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Новая Вилла. В працесе стройтельства. 50 м от морья. 555 кв.м обшай прощади. 3 -х уровневая.…
$867,406
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Вилла 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы на Северном Кипре, Газимагуса, Енибогазичи Кипр – третий по величине остров …
$542,847
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Вилла 4 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Вилла с собственным бассейном, готовая к заселению, построенная на участке площадью 479 м2 в…
$651,352
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Вилла 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 1/2
Отдельные Виллы в Енибогазичи, Северный Кипр. Отдельные виллы находятся в развитом районе Ен…
$583,817
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Вилла 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Этаж 2
ID: CP-677 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -500 м - Расстоян…
$503,258
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Вилла 5 комнат в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
Отдельная Вилла с Бассейном в Газимагусе, Северный Кипр. Стильная вилла расположена в двухбл…
$588,369
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Вилла в Энгоми, Северный Кипр
Вилла
Энгоми, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
$184,323
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Вилла в Энгоми, Северный Кипр
Вилла
Энгоми, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 185 м²
$134,441
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Вилла в Энгоми, Северный Кипр
Вилла
Энгоми, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
$322,565
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Вилла 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
ID: CP-695 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -1200M - Расс…
$354,001
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Вилла 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
Отдельные Виллы со Стильным Дизайном в Газимагусе, Северный Кипр Виллы в Газимагусе находятс…
$501,878
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Вилла в Стилли, Северный Кипр
Вилла
Стилли, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
$89,858
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Параметры недвижимости в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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