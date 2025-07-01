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Виллы в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

Лимния
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5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Лимния, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Лимния, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 311 м²
О проекте: Magnolia Residence — прибрежный жилой комплекс в Искеле, Северный Кипр, всего в …
$572,829
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Вилла 4 комнаты в Лимния, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Лимния, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
О проекте:Sprada Villas - это умное жилое сообщество в Йени Богазичи, Северный Кипр, всего в…
$546,603
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Вилла 5 комнат в Лимния, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Лимния, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 384 м²
О проекте: Magnolia Residence — прибрежный жилой комплекс в Искеле, Северный Кипр, всего в …
$683,254
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TekceTekce
Вилла в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
$175,107
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Вилла 6 комнат в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Majestic Villas – воплощение роскоши и элегантности на Северном Кипре Добро пожаловать в …
$594,251
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Параметры недвижимости в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

с садом
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Недорогая
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