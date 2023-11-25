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Виллы в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Отдельная вилла, расположенная в самом сердце Алсанджака, которая предлагает отличную близос…
€297,987
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Языки общения: English, Русский
+995599447330 abramov.roman80@gmail.com
Вилла 4 спальни с видом на горы, с парковка в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с видом на горы, с парковка
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
ID ПРОЕКТА:  ID: CP-791 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в…
€514,749
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