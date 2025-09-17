Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы в Лапитосе, Северный Кипр

5 объектов найдено
Вилла в Лапитос, Северный Кипр
Вилла
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в районе Лапта на Северном кипре  Вашему вниманию предлагается одна из 3-х …
$317,613
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Готовая вилла с двумя спальнями в красивом комплексе в Средиземноморском стиле.   Проект …
$551,424
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Современная вилла 3+1 в Озанкой Продается стильная вилла 3+1 в одном из самых живописных …
$567,337
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Лапитос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Вилла планировкой 4+1 с личным бассейном О строительстве: Комплекс наход…
$767,805
Оставить заявку
Вилла в Лапитос, Северный Кипр
Вилла
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Проект  Расположен в спокойном, уютном и живописном месте, Северного Кипра, в районе оливков…
$470,877
Оставить заявку
