Виллы в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр

Йиалусса
3
4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Представляем вам уникальный проект с великолепным видом на Средиземное море.   Виллу, кот…
$744,160
Агентство
Land of Dreams Gallery
Языки общения
English, Русский, Italiano
Вилла 4 комнаты в Йиалусса, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Йиалусса, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
$561,794
Вилла в Йиалусса, Северный Кипр
Вилла
Йиалусса, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
$184,323
Otium DevelopmentOtium Development
Вилла в Йиалусса, Северный Кипр
Вилла
Йиалусса, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
$174,655
