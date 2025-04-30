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Виллы с бассейном на Северном Кипре

Фамагуста
4
Кирения
34
Girne Belediyesi
144
Catalkoy Esentepe Belediyesi
70
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53 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Этаж 2
Окунитесь в мир роскоши и комфорта на прекрасном острове Северный Кипр, Представляем престиж…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 354 м²
·  Проект, расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру райо…
$751,646
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Вилла 4 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Этаж 1
Еще один проект на Северном Кипре в районе Бахчели. Проект состоит из 14 вилл высокого качес…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Кирения, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 354 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с видом на море и горы, н…
$1,26 млн
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Площадь 280 м²
$774,415
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Вилла в Северный Кипр
Вилла
Северный Кипр
Площадь 256 м²
Комплекс вилл представляет собой уникальный проект, находящийся всего в нескольких шагах от …
$662,276
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Вилла 5 комнат в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
·  Проект,  расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру рай…
$751,646
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 180 м²
На берегу блистательного Средиземного моря, в самом сердце уединенного Эсентепе, расположены…
$2,65 млн
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Вилла в Северный Кипр
Вилла
Северный Кипр
Площадь 200 м²
Комплекс вилл — это воплощение роскоши и гармонии с природой, где Средиземное море встречает…
$2,05 млн
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Вилла в Кирения, Северный Кипр
Вилла
Кирения, Северный Кипр
Площадь 409 м²
Жилой комплекс с виллами, который отлично подходят для комфортной жизни в Кирении, а также п…
$722,483
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Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
Mare Blue Villas — премиальные виллы на первой береговой линии Северного Кипра Уникальный…
$1,01 млн
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Вилла в Северный Кипр
Вилла
Северный Кипр
Площадь 110 м²
В живописном прибрежном районе Эсентепе представлены в продаже уникальные виллы 2+1 с частны…
$612,421
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Вилла в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Вилла
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Площадь 143 м²
Шикарные виллы в элитном комплексе, расположенном всего в 600 метрах от живописного берега м…
$341,967
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Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Характеристики виллы Площадь участка 850 м2 - достаточно для создания своего сада или …
$339,756
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Вилла в Северный Кипр
Вилла
Северный Кипр
Площадь 127 м²
Виллы в жилом комплексе в районе Богаз. Мили золотых песков, уединенные бухты и защищенные з…
$415,247
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Вилла 5 комнат в Кирения, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Виллы планировкой 4+1 и 4+2 с собственным бассейном. О строительстве: …
$706,603
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Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 2
Новый неповторимый проект состоит из 7 вилл, которые находятся всего в 60-ти метрах от побер…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Мпогази, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Мпогази, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Этаж 1
Выбираете дом мечты с изумительными видами на море? Тогда это предложение для Вас. Представл…
Цена по запросу
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Вилла в Фтериха, Северный Кипр
Вилла
Фтериха, Северный Кипр
Площадь 344 м²
Изысканный жилой комплекс, занимающий привилегированное положение на вершинах Киренийских го…
$1,04 млн
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Вилла в Северный Кипр
Вилла
Северный Кипр
Площадь 195 м²
Комплекс вилл в Искеле Лонг Бич - уникальный комплекс из 10 уютных вилл, в которых современн…
$536,443
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Вилла 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Количество этажей 2
Cliffside Villas с захватывающим видом на море Блок A, вилла 4+1 567 м2 с бассейном 40 м2…
$1,53 млн
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Этаж 2
Мы рады представить вашему вниманию роскошный комплекс из 29 вилл на первой береговой линии,…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Лапитос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Вилла планировкой 4+1 с личным бассейном О строительстве: Комплекс наход…
$767,805
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Вилла 4 комнаты в Василия, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3
Представляем виллы в новом комплексе в Каршияке (Гирне). Комплекс вилл состоит из отдельност…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Кирения, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 1/7
Что вы получаете: Трехэтажные виллы премиум класс в престижном районе Гирне на острове Север…
$717,731
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Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Площадь 345 м²
Эксклюзивный комплекс из 8 вилл в современном стиле, расположенных в уникальной деревне Белл…
$1,02 млн
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Вилла 4 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 1
Вилла с собственным бассейном, готовая к заселению, построенная на участке площадью 479 м2 в…
$489,126
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Вилла в Северный Кипр
Вилла
Северный Кипр
Площадь 150 м²
Новый комплекс комфортабельных вилл с прямым видом на Средиземное море, расположен в районе …
$963,311
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Вилла в Кирения, Северный Кипр
Вилла
Кирения, Северный Кипр
Площадь 656 м²
Проект, привлекший внимание двойным фасадом и индивидуальным выбором материалов, также стал …
$842,896
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Вилла 3 комнаты в Кирения, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Виллы и таунхаусы в уникальном жилом комплексе на острове Северный Кипр. …
$528,561
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

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с видом на горы
с видом на море
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