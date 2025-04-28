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Виллы в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Амвросиос
34
Agios Epiktitos
32
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70 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
На юбке Беллапа, укомплектованная 3 спальни, 3 ванные комнаты, 3 этажа, двухквартирная вилла…
$180,395
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Площадь 280 м²
$774,415
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
$463,014
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
$960,905
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Вилла 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
О Виллах Три великолепные виллы предлагают варианты с 7, 5 и 2 спальнями, разработанные д…
$632,052
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Вилла 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
О проектеПрямой доступ к “ бухта ” пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий бассейн с видом…
Цена по запросу
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
$342,751
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
$164,160
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Площадь 700 м²
Вилла общей закрытой площадью 700 м² в современном архитектурном стиле с видом на горы и мор…
$2,00 млн
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Вилла 6 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
О Виллах Три великолепные виллы предлагают варианты с 7, 5 и 2 спальнями, разработанные д…
$2,42 млн
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Вилла 4 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Вилла Horizon 3+1 с бассейном в Бахчели – эксклюзивное предложение Проект Horizon – это к…
$490,687
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Moonlight Villas are 6 high quality and smart villas on the esentepe coast. 3 bedroom and 3 …
$811,932
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Цены от £129,9503+1 виллы или 1+1, 2+1, 3+1 апартаменты 1-2 ванные комнаты Эсентепе, располо…
$162,324
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Вилла 5 комнат в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 324 м²
Количество этажей 1
ID: CP-662 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе - Расстояние до моря 50 м - Расстояние до Ле…
$832,855
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 575 м²
Количество этажей 2
Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…
$2,31 млн
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
$347,561
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Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
Mare Blue Villas — премиальные виллы на первой береговой линии Северного Кипра Уникальный…
$1,01 млн
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
$113,048
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
$581,712
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$288,512
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Вилла 6 комнат в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 860 м²
Введение My House Elegant - это эксклюзивный жилой проект, предлагающий современный дизайн, …
$800,294
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
$258,566
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
$530,386
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Вилла 5 комнат в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 950 м²
Введение My House Elegant - это эксклюзивный жилой проект, предлагающий современный дизайн, …
$787,810
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Вилла 8 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 8 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 803 м²
О Виллах Три великолепные виллы предлагают варианты с 7, 5 и 2 спальнями, разработанные д…
$5,46 млн
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Вилла 6 комнат в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
ID: CP-662 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе - Расстояние до моря 50 м - Расстояние до Ле…
$976,226
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Отдельный дом недалеко от моря в Эсентепе, Гирне, на Северном Кипре Гирне выделяется как цен…
$548,538
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Вилла 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
О проекте200 м до “ The Cove ” пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий бассейн с видом на …
Цена по запросу
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
$216,354
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Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
$751,752
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Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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