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Виллы в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

Karavas
30
Василия
9
Агридаки
9
Лапитос
5
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54 объекта найдено
Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
$150,329
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Вилла в Агридаки, Северный Кипр
Вилла
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
$354,777
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
$1,50 млн
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Вилла 3 комнаты в Мирту, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Мирту, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Этаж 1
Новый проект вилл будет располагаться на первой береговой линии в г. Лапта (Северный Кипр). …
Цена по запросу
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$715,567
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
$270,593
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
$270,593
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
$263,377
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Вилла 5 комнат в Karavas, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 328 м²
Количество этажей 1
ID: CP-682 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -1500M - Рассто…
$976,761
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Вилла 7 комнат в Karavas, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
Эта красивая вилла расположена в Алсанджаке, 7+2 , Представляет собой редкий дом, где вы мож…
$1,07 млн
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
$252,553
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 185 м²
$264,519
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Вилла 5 комнат в Лапитос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
ID: CP-692 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -500M - Рас…
$612,403
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Вилла 3 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
ID ПРОЕКТА:  CP-775 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в расср…
$278,683
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
$204,448
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Вилла 4 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
MEDITERRANEAN VILLAS 🏡 Эксклюзивные виллы с видом на море в Алсанджаке, Северный Кипр …
$394,605
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
$204,328
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Вилла в Агридаки, Северный Кипр
Вилла
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
$210,461
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Вилла в Агридаки, Северный Кипр
Вилла
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$162,356
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 338 м²
$541,185
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
$180,395
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
$444,963
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 5
Площадь 240 м²
$805,765
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
$239,324
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Вилла в Агридаки, Северный Кипр
Вилла
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
$150,329
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Вилла 4 комнаты в Василия, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3
Представляем виллы в новом комплексе в Каршияке (Гирне). Комплекс вилл состоит из отдельност…
Цена по запросу
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
$156,336
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
$198,435
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
$180,395
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
$443,772
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Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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