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Виллы в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

Искеле (Трикомо)
8
Вилла В архив
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31 объект найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Боаз расположен в юго-восточной части острова по дороге от Фамагусты на Карпас. Это красив…
€421,429
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Комфортный и современный комплекс из 24 вилл с частными бассейнами будет построен прямо нап…
€519,570
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Комфортная вилла 206 м² с собственным участком земли 334 м² в небольшом комплексе в Боазе.…
€576,145
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Уютный таунхаус 185 м² с собственным участком земли 285 м² в небольшом комплексе в Боазе. К…
€456,067
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Современная вилла 3+1 (210 м²) c собственным участком земли 420 м², с террасой на крыше 85…
€438,748
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новый комплекс в Татлысу. Поселок Татлысу находится в 30 минутах езды от центра Кирении…
€686,987
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию 5-комнатную виллу 293 м² с собственным участком земли 400 м² …
€571,527
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию 4-комнатную виллу 219 м² с собственным участком земли 300 м² …
€488,973
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
4-комнатное бунгало 200 м² с собственным участком земли 400 м² в 1 километре от моря. Компл…
€476,272
Вилла 3 спальни с садом, у моря, с vid na more в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с садом, у моря, с vid na more
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Роскошная вилла 3+2( 390 м²) с бассейном 45 м² и собственным садом 150 м². Также для удобст…
€1,44 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Строительство комплекса, состоящего из 28 отдельно стоящих вилл, начнется в Июле 2023года..…
€565,754
Вилла 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Вилла класса люкс. Проект "Four Seasons Life", который предлагает четыре сезона роскошной ж…
€525,717
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Этаж 2/2
Роскошные Бунгало с Видом на Море и Горы в Татлысу, Газимагуса Роскошные бунгало расположены…
€869,000
Вилла 4 спальни в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 000 м²
Magnificent four bedroom villa for sale in Tatlisu area. Villa with a closed area of 154 m2,…
€339,683
Вилла 3 спальни в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Our ready to move in 3+1 villa in Esentepe Tatlisu with magnificant sea and mountain view is…
€382,567
Вилла 6 комнат с бассейном, с гаражом, с садом в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 6 комнат с бассейном, с гаражом, с садом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 1
Северный Кипр - государство, занимающее северную треть острова Кипр. Это настоящая жемчужина…
€392,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Айя-Напа, Кипр
Вилла 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на пляже в элитном комплексе. Ландшафтные сады. Технология Smart Home. Частн…
€5,10 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с Pool, с Storeroom в Айя-Напа, Кипр
Вилла 4 спальни с парковкой, с Pool, с Storeroom
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в самом перспективном районе Айя Напа, Коккинес. Поскольку Коккинес - холм, …
€700,000
Вилла 5 спален с парковкой, с Pool, с Storeroom в Айя-Напа, Кипр
Вилла 5 спален с парковкой, с Pool, с Storeroom
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
Современная вилла на берегу моря в эксклюзивном новом развитии роскошных жилых помещений, ра…
€2,15 млн
Вилла 3 спальни в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Новая Вилла. В працесе стройтельства. 50 м от морья. 555 кв.м обшай прощади. 3 -х уровневая.…
€819,957
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с центральным отоплением в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с центральным отоплением
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€277,905
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом в Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
€347,379
Вилла 3 спальни с личным бассейном, с Fitted Wardrobes, с Open Plan Kitchen Living в Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с личным бассейном, с Fitted Wardrobes, с Open Plan Kitchen Living
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€176,006
Вилла 4 спальни с Fitted Wardrobes, с Open Plan Kitchen Living, с Double Glazed Doors amp Windows в Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с Fitted Wardrobes, с Open Plan Kitchen Living, с Double Glazed Doors amp Windows
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€201,481
Вилла 2 спальни с балконом, с террасой, с общественным бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни с балконом, с террасой, с общественным бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€122,741
Вилла 3 спальни с балконом, с террасой, с общественным бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с террасой, с общественным бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€154,005
Вилла 3 спальни с общественным бассейном, с крытой парковкой, с личным бассейном в Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с общественным бассейном, с крытой парковкой, с личным бассейном
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€191,059
Вилла 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с крытой парковкой в Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с общественным бассейном, с крытой парковкой
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€243,166
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€697,656
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
€243,166

Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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