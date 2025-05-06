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Виллы в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
20
Спатарико
7
Богази
3
Вилла Удалить
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35 объектов найдено
Вилла в Спатарико, Северный Кипр
Вилла
Спатарико, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
$138,242
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Вилла 6 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Количество этажей 2
Виллы со стильным дизайном в Искеле, Северный Кипр Северный Кипр считается одной из самых бе…
$866,912
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Вилла 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 455 м²
О виллах   ÖTÜKEN 8 NESTS VILLAS - это эксклюзивная коллекция из 8 высококлассных вилл…
$527,836
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Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Вилла класса люкс. Проект "Four Seasons Life", который предлагает четыре сезона роскошной ж…
$559,113
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Виллы рядом с живописным пляжем в Газимагусе на Северном Кипре Газимагуса (Фамагуста), один …
$565,131
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Вилла 4 комнаты в Богази, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Ваш уютный дом мечты в живописном Боазе! Представляем уникальный проект из трёх частных в…
$440,424
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Вилла 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Уютная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично подходит …
$132,506
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Вилла 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 1/1
ID: CP-684   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Отукен - Расстояние до моря -150M - Расст…
$531,332
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 308 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Садами в Искеле, Северный Кипр. Виллы на Северном Кипре расположены в одно…
$561,741
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
“Морской жемчуг”: Находится в центре г. Искеле Всего 52 виллы  Создавая этот про…
$276,251
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично подход…
$160,800
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Вилла 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Уютная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично подходит …
$138,267
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Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными садами в Искеле, Отюкен, Северный Кипр. Виллы на Северном Кипре в Искеле, О…
$783,272
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Вилла в Спатарико, Северный Кипр
Вилла
Спатарико, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
$147,458
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Вилла 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Уютная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично подходит …
$132,506
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Вилла 6 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Вилла 5+1 с личным бассейном в 3 минутах от пляжа, Искеле Просторная вилла 250 м² на учас…
$429,540
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Вилла в Спатарико, Северный Кипр
Вилла
Спатарико, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
$117,967
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Вилла 4 комнаты в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично подход…
$226,000
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
“Морской жемчуг”: Находится в центре г. Искеле Всего 52 виллы    Создавая это…
$264,741
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Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Характеристики виллы: Площадь участка: 850 м2 достаточно для создания своего сада или …
$943,767
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Вилла 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
🏡 Роскошная квартира 3+1 в La Isla Villas – Современная жизнь у моря 🌊    Погрузитесь …
$271,695
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Вилла в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Вилла
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Площадь 143 м²
Шикарные виллы в элитном комплексе, расположенном всего в 600 метрах от живописного берега м…
$341,967
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Hayat
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Вилла 4 комнаты в Богази, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Количество этажей 2
Виллы 3+1 в комплексе Sunrise в Енибогазичах. Площадь участка земли 260 м2, площадь виллы 15…
$264,255
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Вилла 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Уютная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично подходит …
$138,267
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Вилла в Патрики, Северный Кипр
Вилла
Патрики, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Смежная вилла со своим бассейном, апартаменты в 3 этажа (3+1), три спальни,  3 сан.узла. На …
$469,913
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на горы и море в Искеле, Богаз Искеле – красивый город на Северном Кипре, расп…
$613,733
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
“Морской жемчуг”: Находится в центре г. Искеле Всего 52 виллы  Создавая этот про…
$253,230
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Вилла в Богази, Северный Кипр
Вилла
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
$248,260
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Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Характеристики виллы Площадь участка 850 м2 - достаточно для создания своего сада или …
$339,756
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично подход…
$167,073
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Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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