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  4. Квартира в новостройке NCP-134 just 400 meters from the beach. It consists of four modern blocks

Квартира в новостройке NCP-134 just 400 meters from the beach. It consists of four modern blocks

Trikomo, Северный Кипр
от
$160,344
;
6
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27095
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на 180° и расположен всего в 400 метрах от пляжа. Проект состоит из четырёх современных зданий: одного курортного и трёх жилых, с коммерческими зонами и удобствами в стиле курорта.

Ключевые моменты:

  • Современная архитектура

  • 4 блока: 1 курорт + 3 жилых здания

  • Активные коммерческие зоны

  • Широкий спектр удобств на территории

 

Доступные типы квартир:
Широкий выбор планировок: от компактных студий до просторных пентхаусов и дуплексов с высококачественной отделкой.

  • Студии

  • Квартиры 1+1

  • Квартиры 2+1

  • Квартиры 3+1

  • Дуплексы 2+1

  • Пентхаусы 2+1

  • И многое другое

 

Преимущества расположения:
Идеальное расположение рядом с основными объектами:

  • 2.0 км до ближайшего рынка

  • 2.1 км до банкомата и банка

  • 14.7 км до больницы

  • 16.1 км до университета

  • 19.9 км до торгового центра

  • 50 км до аэропорта

  • Ресторан и кафе на территории

  • 400 м до пляжа

 

Инфраструктура:
Развитые удобства для жизни, здоровья и комфорта:

  • 2 бассейна (взрослый и детский) + аквапарк с спасателем

  • Баскетбол, теннис, мини-гольф

  • Закрытый бассейн, спортзал, йога/пилатес, сауна, хаммам, массаж

  • Амфитеатр, велодорожка, пешеходные тропы

  • Сквош, зал для мероприятий

  • Рестораны: стейкхаус, итальянский, китайский и суши, бар у бассейна, сигарный бар, лобби-бар, кондитерская, кальянная

  • Магазины: супермаркет, сувениры, обмен валют, салон красоты, прачечная

  • Детская зона: клуб, няни, игровая площадка

  • Услуги: офисы, уборка, шаттл, медпункт, ресепшн

  • Безопасность 24/7, камеры, контроль доступа

  • Парковка на 512 машин, места для инвалидов

  • Лифты: 6 в отеле, 5 в каждом жилом блоке

  • Умная инфраструктура: карты доступа, оптика, центральное отопление/кондиционер, спутниковая система

 

Платёжные условия:
35% при подписании договора, 65% — до передачи ключей в апреле 2026 года.

О нас:
DevoDirect – ваша прямая связь с квалифицированными застройщиками по всему миру

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 44.0 – 80.0
Цена за м², USD 3,340 – 3,644
Цена квартиры, USD 160,344 – 267,238
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 113.0 – 272.0
Цена за м², USD 2,559 – 2,591
Цена квартиры, USD 292,802 – 695,985
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 306.0
Цена за м², USD 4,325
Цена квартиры, USD 1,32 млн
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м²
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD 1,63 млн
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Дуплекс
Площадь, м² 266.0 – 363.0
Цена за м², USD 2,796 – 3,365
Цена квартиры, USD 743,621 – 1,04 млн

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-134 just 400 meters from the beach. It consists of four modern blocks
Trikomo, Северный Кипр
от
$160,344
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
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Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
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