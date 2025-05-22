Квартира в новостройке NCP-134 just 400 meters from the beach. It consists of four modern blocks

О проекте:
Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на 180° и расположен всего в 400 метрах от пляжа. Проект состоит из четырёх современных зданий: одного курортного и трёх жилых, с коммерческими зонами и удобствами в стиле курорта.
Ключевые моменты:
Современная архитектура
4 блока: 1 курорт + 3 жилых здания
Активные коммерческие зоны
Широкий спектр удобств на территории
Доступные типы квартир:
Широкий выбор планировок: от компактных студий до просторных пентхаусов и дуплексов с высококачественной отделкой.
Студии
Квартиры 1+1
Квартиры 2+1
Квартиры 3+1
Дуплексы 2+1
Пентхаусы 2+1
И многое другое
Преимущества расположения:
Идеальное расположение рядом с основными объектами:
2.0 км до ближайшего рынка
2.1 км до банкомата и банка
14.7 км до больницы
16.1 км до университета
19.9 км до торгового центра
50 км до аэропорта
Ресторан и кафе на территории
400 м до пляжа
Инфраструктура:
Развитые удобства для жизни, здоровья и комфорта:
2 бассейна (взрослый и детский) + аквапарк с спасателем
Баскетбол, теннис, мини-гольф
Закрытый бассейн, спортзал, йога/пилатес, сауна, хаммам, массаж
Амфитеатр, велодорожка, пешеходные тропы
Сквош, зал для мероприятий
Рестораны: стейкхаус, итальянский, китайский и суши, бар у бассейна, сигарный бар, лобби-бар, кондитерская, кальянная
Магазины: супермаркет, сувениры, обмен валют, салон красоты, прачечная
Детская зона: клуб, няни, игровая площадка
Услуги: офисы, уборка, шаттл, медпункт, ресепшн
Безопасность 24/7, камеры, контроль доступа
Парковка на 512 машин, места для инвалидов
Лифты: 6 в отеле, 5 в каждом жилом блоке
Умная инфраструктура: карты доступа, оптика, центральное отопление/кондиционер, спутниковая система
Платёжные условия:
35% при подписании договора, 65% — до передачи ключей в апреле 2026 года.
О нас:
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