Квартира в новостройке NCP-134 just 400 meters from the beach. It consists of four modern blocks

О проекте:

Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на 180° и расположен всего в 400 метрах от пляжа. Проект состоит из четырёх современных зданий: одного курортного и трёх жилых, с коммерческими зонами и удобствами в стиле курорта.

Ключевые моменты:

Современная архитектура

4 блока: 1 курорт + 3 жилых здания

Активные коммерческие зоны

Широкий спектр удобств на территории

Доступные типы квартир:

Широкий выбор планировок: от компактных студий до просторных пентхаусов и дуплексов с высококачественной отделкой.

Студии

Квартиры 1+1

Квартиры 2+1

Квартиры 3+1

Дуплексы 2+1

Пентхаусы 2+1

И многое другое

Преимущества расположения:

Идеальное расположение рядом с основными объектами:

2.0 км до ближайшего рынка

2.1 км до банкомата и банка

14.7 км до больницы

16.1 км до университета

19.9 км до торгового центра

50 км до аэропорта

Ресторан и кафе на территории

400 м до пляжа

Инфраструктура:

Развитые удобства для жизни, здоровья и комфорта:

2 бассейна (взрослый и детский) + аквапарк с спасателем

Баскетбол, теннис, мини-гольф

Закрытый бассейн, спортзал, йога/пилатес, сауна, хаммам, массаж

Амфитеатр, велодорожка, пешеходные тропы

Сквош, зал для мероприятий

Рестораны: стейкхаус, итальянский, китайский и суши, бар у бассейна, сигарный бар, лобби-бар, кондитерская, кальянная

Магазины: супермаркет, сувениры, обмен валют, салон красоты, прачечная

Детская зона: клуб, няни, игровая площадка

Услуги: офисы, уборка, шаттл, медпункт, ресепшн

Безопасность 24/7, камеры, контроль доступа

Парковка на 512 машин, места для инвалидов

Лифты: 6 в отеле, 5 в каждом жилом блоке

Умная инфраструктура: карты доступа, оптика, центральное отопление/кондиционер, спутниковая система

Платёжные условия:

35% при подписании договора, 65% — до передачи ключей в апреле 2026 года.

О нас:

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