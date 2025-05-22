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  4. Квартира в новостройке NCP-110 Just steps from the Mediterranean Sea Casa del Mare.

Квартира в новостройке NCP-110 Just steps from the Mediterranean Sea Casa del Mare.

Карми, Северный Кипр
от
$178,088
;
4
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27007
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi
  • Деревня
    Карми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

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О проекте:
Всего в нескольких шагах от Средиземного моря Casa del Mare - это роскошный жилой и курортный комплекс, расположенный в Эсентепе, Северный Кипр, Этот престижный проект сочетает в себе современный дизайн с элегантным комфортом и захватывающим видом на море. С резиденциями от студий до просторных вилл, Casa del Mare переопределяет средиземноморскую жизнь.

Ключевые моменты:

  • Расположение набережной Prime в Эсентепе, Северный Кипр

  • Жизнь в курортном стиле с гостиничными услугами, бассейном Лагуны и пляжным клубом Пера

  • Широкий выбор домов: Студио, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 Виллы

  • Полный доступ к спа, отапливаемым бассейнам, тренажерному залу, теннису, детской зоне, парку домашних животных

  • Прогулочные тропы, доступ к пляжу, рестораны, консьерж и безопасность 24/7

Доступные типы квартир:
Все подразделения созданы для комфорта, элегантности и панорамного вида на море, с высококлассными материалами и оздоровительными функциями. Все резиденции включают кондиционер VRF, отопление пола, джакузи, полностью меблированную упаковку, оборудованную кухню, инфраструктуру умного дома

  • Студия Gardenhouse площадью от 45 м2

  • 1+1 Пентхаус, начиная с 112 м2

  • 1+1 Лофт, начиная с 68 м2

  • 2+1 Лофт, начиная с 139 м2

  • 3+1 Роскошная вилла, начиная с 299 м2

  • 4+1 Роскошная вилла, начиная с 347м2

Основные моменты местоположения:

Расположенный между горами и морем, Каса-дель-Маре предлагает мирное природное окружение и удобный доступ к основным районам.

  • 15 минут до Korineum Golf & Beach Resort

  • 20 минут до Кирении

  • 30 минут до Искеле

  • 40 минут до аэропорта Фамагуста и Эркан

  • 45-50 мин до аэропорта Ларнаки

Помещения:
Каса-дель Mare предлагает полный средиземноморский образ жизни с роскошными удобствами для отдыха, хорошего самочувствия и повседневной легкости.

  • Лагунный бассейн внутри моря

  • Подогрев крытых и открытых бассейнов

  • Спа, сауна, массажные кабинеты

  • FitPlus тренажерный зал и многоспортивные объекты

  • теннисный корт Падель

  • Пляжный клуб Pera Beach Club с гостиничными номерами и мероприятиями

  • Рестораны, кафе, пешеходные тропы, BBQ

  • Детский парк, зона для домашних животных

  • Центральный генератор, вода, интернет и спутниковые системы

  • Поддержка консьержа и управления арендой


Платежный план:
Гибкий план с резервированием в размере 5000 фунтов стерлингов (действительный в течение 2 недель), за которым следуют 35% первоначального взноса, 35% в рассрочку до завершения и 30% при передаче (планируется на июнь 2026 года).

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 45.0 – 68.0
Цена за м², USD 1,922 – 4,402
Цена квартиры, USD 117,241 – 299,362
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 101.0
Цена за м², USD 1,739
Цена квартиры, USD 175,623
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 299.0
Цена за м², USD 6,786
Цена квартиры, USD 2,03 млн
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 347.0
Цена за м², USD 8,634
Цена квартиры, USD 3,00 млн

Местонахождение на карте

Карми, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-110 Just steps from the Mediterranean Sea Casa del Mare.
Карми, Северный Кипр
от
$178,088
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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