Квартира в новостройке NCP-110 Just steps from the Mediterranean Sea Casa del Mare.

О проекте:

Всего в нескольких шагах от Средиземного моря Casa del Mare - это роскошный жилой и курортный комплекс, расположенный в Эсентепе, Северный Кипр, Этот престижный проект сочетает в себе современный дизайн с элегантным комфортом и захватывающим видом на море. С резиденциями от студий до просторных вилл, Casa del Mare переопределяет средиземноморскую жизнь.

Ключевые моменты:

Расположение набережной Prime в Эсентепе, Северный Кипр

Жизнь в курортном стиле с гостиничными услугами, бассейном Лагуны и пляжным клубом Пера

Широкий выбор домов: Студио, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 Виллы

Полный доступ к спа, отапливаемым бассейнам, тренажерному залу, теннису, детской зоне, парку домашних животных

Прогулочные тропы, доступ к пляжу, рестораны, консьерж и безопасность 24/7



Доступные типы квартир:

Все подразделения созданы для комфорта, элегантности и панорамного вида на море, с высококлассными материалами и оздоровительными функциями. Все резиденции включают кондиционер VRF, отопление пола, джакузи, полностью меблированную упаковку, оборудованную кухню, инфраструктуру умного дома

Студия Gardenhouse площадью от 45 м2

1+1 Пентхаус, начиная с 112 м2

1+1 Лофт, начиная с 68 м2

2+1 Лофт, начиная с 139 м2

3+1 Роскошная вилла, начиная с 299 м2

4+1 Роскошная вилла, начиная с 347м2



Основные моменты местоположения:

Расположенный между горами и морем, Каса-дель-Маре предлагает мирное природное окружение и удобный доступ к основным районам.

15 минут до Korineum Golf & Beach Resort

20 минут до Кирении

30 минут до Искеле

40 минут до аэропорта Фамагуста и Эркан

45-50 мин до аэропорта Ларнаки



Помещения:

Каса-дель Mare предлагает полный средиземноморский образ жизни с роскошными удобствами для отдыха, хорошего самочувствия и повседневной легкости.

Лагунный бассейн внутри моря

Подогрев крытых и открытых бассейнов

Спа, сауна, массажные кабинеты

FitPlus тренажерный зал и многоспортивные объекты

теннисный корт Падель

Пляжный клуб Pera Beach Club с гостиничными номерами и мероприятиями

Рестораны, кафе, пешеходные тропы, BBQ

Детский парк, зона для домашних животных

Центральный генератор, вода, интернет и спутниковые системы

Поддержка консьержа и управления арендой





Платежный план:

Гибкий план с резервированием в размере 5000 фунтов стерлингов (действительный в течение 2 недель), за которым следуют 35% первоначального взноса, 35% в рассрочку до завершения и 30% при передаче (планируется на июнь 2026 года).