Квартира в новостройке NCP-110 Just steps from the Mediterranean Sea Casa del Mare.

О проекте:
Всего в нескольких шагах от Средиземного моря Casa del Mare - это роскошный жилой и курортный комплекс, расположенный в Эсентепе, Северный Кипр, Этот престижный проект сочетает в себе современный дизайн с элегантным комфортом и захватывающим видом на море. С резиденциями от студий до просторных вилл, Casa del Mare переопределяет средиземноморскую жизнь.
Ключевые моменты:
Расположение набережной Prime в Эсентепе, Северный Кипр
Жизнь в курортном стиле с гостиничными услугами, бассейном Лагуны и пляжным клубом Пера
Широкий выбор домов: Студио, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 Виллы
Полный доступ к спа, отапливаемым бассейнам, тренажерному залу, теннису, детской зоне, парку домашних животных
Прогулочные тропы, доступ к пляжу, рестораны, консьерж и безопасность 24/7
Доступные типы квартир:
Все подразделения созданы для комфорта, элегантности и панорамного вида на море, с высококлассными материалами и оздоровительными функциями. Все резиденции включают кондиционер VRF, отопление пола, джакузи, полностью меблированную упаковку, оборудованную кухню, инфраструктуру умного дома
Студия Gardenhouse площадью от 45 м2
1+1 Пентхаус, начиная с 112 м2
1+1 Лофт, начиная с 68 м2
2+1 Лофт, начиная с 139 м2
3+1 Роскошная вилла, начиная с 299 м2
4+1 Роскошная вилла, начиная с 347м2
Основные моменты местоположения:
Расположенный между горами и морем, Каса-дель-Маре предлагает мирное природное окружение и удобный доступ к основным районам.
15 минут до Korineum Golf & Beach Resort
20 минут до Кирении
30 минут до Искеле
40 минут до аэропорта Фамагуста и Эркан
45-50 мин до аэропорта Ларнаки
Помещения:
Каса-дель Mare предлагает полный средиземноморский образ жизни с роскошными удобствами для отдыха, хорошего самочувствия и повседневной легкости.
Лагунный бассейн внутри моря
Подогрев крытых и открытых бассейнов
Спа, сауна, массажные кабинеты
FitPlus тренажерный зал и многоспортивные объекты
теннисный корт Падель
Пляжный клуб Pera Beach Club с гостиничными номерами и мероприятиями
Рестораны, кафе, пешеходные тропы, BBQ
Детский парк, зона для домашних животных
Центральный генератор, вода, интернет и спутниковые системы
Поддержка консьержа и управления арендой
Платежный план:
Гибкий план с резервированием в размере 5000 фунтов стерлингов (действительный в течение 2 недель), за которым следуют 35% первоначального взноса, 35% в рассрочку до завершения и 30% при передаче (планируется на июнь 2026 года).