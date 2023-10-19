Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

от €580,000

350 м² 1

Сдача в: 2023

ID: CP-648 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -450 м - Международный аэропорт Никосии - 25 км - Аэропорт Эрджан - 43 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+2 - 350 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2023 г. ОСОБЕННОСТИ: ТЕРРАСНАЯ ЗОНА БАССЕЙН АВТОМОБИЛЬНАЯ ПАРКОВКА Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки. О Кипре/Гирне : Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр с точки зрения туризма и деловой активности, находится в нескольких минутах ходьбы от всех объектов социальной инфраструктуры. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни отелей. Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/местоположение в прямом эфире по видеосвязи, чтобы вы могли получить первое впечатление.