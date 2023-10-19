ID: CP-648
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне
- Расстояние до моря -450 м
- Международный аэропорт Никосии - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 43 км
- Супермаркеты - 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+2 - 350 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2023 г.
ОСОБЕННОСТИ:
ТЕРРАСНАЯ ЗОНА
БАССЕЙН
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПАРКОВКА
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.
О Кипре/Гирне :
Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр с точки зрения туризма и деловой активности, находится в нескольких минутах ходьбы от всех объектов социальной инфраструктуры. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни отелей.
Обзорная экскурсия в режиме онлайн:
Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени,
Мы записываем объект/местоположение в прямом эфире по видеосвязи, чтобы вы могли получить первое впечатление.
ID: CP-649
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне
- Расстояние до моря -300M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан -40 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 310 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2023 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
ЗОНА БАРБЕКЮ
БАССЕЙН ДЛЯ КУПАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПАРКОВКА
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.
О Кипре/Гирне :
Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр с точки зрения туризма и деловой активности, находится в нескольких минутах ходьбы от всех объектов социальной инфраструктуры. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни отелей.
Обзорная экскурсия в режиме онлайн:
Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени,
Мы записываем объект/местоположение в прямом эфире по видеосвязи, чтобы вы могли получить первое впечатление.