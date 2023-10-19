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Продажа новых домов в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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Вилла Хорошая 6-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Вилла Хорошая 6-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€580,000
Площадь 350 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-648 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -450 м - Международный аэропорт Никосии - 25 км - Аэропорт Эрджан - 43 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+2 - 350 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2023 г. ОСОБЕННОСТИ: ТЕРРАСНАЯ ЗОНА БАССЕЙН АВТОМОБИЛЬНАЯ ПАРКОВКА Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки. О Кипре/Гирне : Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр с точки зрения туризма и деловой активности, находится в нескольких минутах ходьбы от всех объектов социальной инфраструктуры. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни отелей. Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/местоположение в прямом эфире по видеосвязи, чтобы вы могли получить первое впечатление.
Вилла OLIMPOS VILLAS
Вилла OLIMPOS VILLAS
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€280
Площадь 4 000 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
OLIMPOS VILLAS - Почувствуй бриз Средиземного моря 160 м2 - 3 + 1 Частный сад и терраса Частный бассейн Вид на море 200 метров до пляжа Элитный район
Вилла Отличная 5-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Вилла Отличная 5-комнатная квартира на Кипре/Гирне
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€683,249
Площадь 310 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-649 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -300M - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан -40 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 310 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2023 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ЗОНА БАРБЕКЮ БАССЕЙН ДЛЯ КУПАНИЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПАРКОВКА Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки. О Кипре/Гирне : Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр с точки зрения туризма и деловой активности, находится в нескольких минутах ходьбы от всех объектов социальной инфраструктуры. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни отелей. Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/местоположение в прямом эфире по видеосвязи, чтобы вы могли получить первое впечатление.
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