О том, когда лучше переезжать в новый дом и что делать на новом месте, мы уже писали. Теперь расскажем, что можно подарить на новоселье и какие приметы на этот счёт существуют.

Содержание:

  1. Что подарить на новоселье в квартиру 
  2. Что подарить на новоселье в частный дом 
  3. Идеи подарков на новоселье родственникам
  4. Идеи подарков на новоселье друзьям 
  5. Что подарить на новоселье — хорошие приметы
  6. Что лучше не дарить на новоселье — плохие приметы
  7. Как выбрать подарок на новоселье — советы

Что подарить на новоселье в квартиру 

Предлагаем вам несколько идей, разбитых на категории по различным интересам и потребностям. 

Практичные подарки:

  • Предметы первой необходимости: практичным и ценным подарком может стать красивый набор полотенец, уютный плед или универсальный кухонный прибор, например, мультиварка или фритюрница.
  • Ёмкости для хранения вещей: помогите новосёлам организовать новое пространство с помощью стильных контейнеров для хранения, декоративного стеллажа или компактной полки для обуви.
  • Принадлежности для уборки: стартовый набор средств для уборки, включающий пылесос, совок и веник, может оказаться весьма полезным подарком.
  • Набор инструментов: базовый набор инструментов с такими необходимыми предметами, как отвертка, молоток и плоскогубцы, может пригодиться для проектов «сделай сам» и мелкого ремонта.
  • Набор для выращивания растений или ухода за ними: как вариант, можно подарить красивое комнатное растение и инструменты для ухода за ним. 

Подарки для развлечений и отдыха:

  • Подписка на стриминговые сервисы предоставит вашим друзьям возможность смотреть любимые сериалы, фильмы и шоу в хорошем качестве и без рекламы. 
  • Настольные игры или пазлы обеспечат множество посиделок и уютных вечеров в новой квартире. 
  • Свечи или диффузоры с эфирными маслами помогут создать успокаивающую атмосферу.
  • Подарочный сертификат на массаж или спа-день помогут новосёлам расслабиться и отдохнуть.
  • Книги или подписка на их любимые издания. 
  • Впечатления, например, билеты на концерт, театральное представление или спортивное мероприятие.

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Что подарить на новоселье в частный дом 

Вот несколько идей для подарков на новоселье в дом:

  • Устройства для умного дома: «умная» колонка, «умный» термостат или «умная» система освещения. 
  • Наружное освещение: уличные фонари на солнечных батареях, струнные светильники или светильники с датчиком движения для повышения безопасности.
  • Система домашней безопасности: видеокамеры, набор умных дверных замков для дополнительной защиты.
  • Садовые инструменты для обустройства участка вокруг дома.
  • Гриль, переносной мангал и костровая чаша для отдыха на свежем воздухе.
  • Уличная мебель, гамак и качели.
  • Набор посуды, бокалы для вина и аксессуары для домашнего бара. 
  • Подарочный сертификат в магазин товаров для дома. 
  • Произведение искусства или предмет декора на заказ. 
  • Подарочный сертификат на услуги по профессиональной уборке дома. 

Идеи подарков на новоселье родственникам

А вот что можно подарить на новоселье своим родственникам. 

Персонализированные предметы:

  • Персонализированный коврик с именами новосёлов или теплым приветствием. 
  • Оригинальная разделочная доска или кухонная утварь. 
  • Настенное искусство или семейная фоторамка, выполненная по индивидуальному заказу.

Кухонные предметы первой необходимости:

  • Качественная посуда или формы для выпечки. 
  • Стильные и функциональные кухонные гаджеты.
  • Комплект качественных кухонных полотенец или прихваток.

Домашний декор:

  • Комнатные растения или стильная ваза. 
  • Уютные пледы или декоративные подушки. 
  • Картины или другие арт-работы.

Практические предметы

  • Ящик для инструментов или набор инструментов. 
  • Огнетушитель или аптечка. 
  • Качественные чистящие средства или робот-пылесос.

Еда и напитки: 

  • Подарочная корзина для гурманов с закусками или шоколадными конфетами. 
  • Набор изысканных вин или спиртных напитков. 
  • Качественная кофеварка или чайный сервиз.

Умные домашние устройства:

  • Умный термостат или система освещения. 
  • Голосовой помощник.
  • Умная система безопасности дома.

Идеи подарков на новоселье друзьям 

Выбор подарка на новоселье для друзей зависит от вашего бюджета, их интересов и стиля их нового дома. Вот несколько идей:

  • Предметы, которые помогут им украсить свой новый дом, например, красивая ваза или произведение искусства.
  • Подарок, который поможет им быть организованными, например, набор контейнеров для хранения или планировщик.
  • Вещи, которые помогут им расслабиться в новом доме, например, ароматическая свеча, банный халат или массажное масло.
  • Что-то очень личное и тщательно продуманное, например, подарочный сертификат в их любимый магазин, билет на концерт любимой группы или исполнителя и т.д.

Что подарить на новоселье — хорошие приметы

Вот несколько традиционных подарков на новоселье, которые считаются хорошими предзнаменованиями:

  • Хлеб — символ гостеприимства и пропитания. Считается, что он приносит в дом удачу и процветание.
  • Соль — это знак очищения и чистоты. Слывут легенды, что она отгоняет злых духов и защищает дом от негативной энергии.
  • Растения — символ жизни и роста. 
  • Свечи — символ света и тепла. 
  • Фрукты — признак плодородия и изобилия.
  • Цветы олицетворяют красоту и счастье. 
  • Травы обладают различными магическими свойствами, такими как защита, очищение и удача. 
  • Кристаллы. Считается, что они обладают целебными и защитными свойствами, приносят в дом удачу, положительную энергию и равновесие.

Что лучше не дарить на новоселье — плохие приметы

Конечно, есть некоторые предметы, которые считаются плохими предзнаменованиями. Вот подарки на новоселье, которых следует избегать:

  • Острые предметы. Считается, что такие предметы, как ножи, символизируют конфликт и разлад в семье. 
  • Пустые кошельки считаются символом финансовых трудностей и бедности.
  • Часы ассоциируются с течением времени и смертностью. 
  • Зеркала часто связаны с суевериями и верованиями о мире духов. Если подарить их новым владельцам дома, это может вызвать опасения, что они привлекут в дом негативную энергию или нежелательных духов.
  • Жемчуг иногда ассоциируется с печалью, слезами и несчастьем. 
  • Подсвечники без свечей считаются неполноценными, лишенными тепла и света.
  • Мертвые растения или цветы — очевидные символы упадка и смерти. 
  • Предметы с религиозной или политической символикой могут вызывать разногласия. 
  • Личные вещи или одежда обычно считаются слишком интимными и личными для подарка на новоселье. Подарив их, хозяева дома могут почувствовать себя неловко или почувствовать себя обязанными носить или использовать их.
  • Домашние животные — это большая ответственность, которая подходит не каждому. Подарить домашнее животное без согласия владельцев дома — серьезное решение, к которому не стоит относиться легкомысленно.

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Как выбрать подарок на новоселье — советы

Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать практичный и ценный подарок:

  • Учитывайте образ жизни и интересы новосёлов: подумайте об их хобби, предпочтениях и о том, как они используют свое жизненное пространство. Если они любят готовить, отличным выбором станет новый кухонный прибор или кулинарная книга. Для тех, кто любит проводить вечеринки, подойдет набор барной посуды.
  • Обратите внимание на декор и общую эстетику их нового дома. Если они придерживаются современного стиля, подойдет подарок в стиле минимализма.
  • Персонализируйте подарок. Это может сделать подарок еще более значимым. Подумайте о том, чтобы выгравировать их инициалы на кухонной утвари или создать индивидуальную подарочную корзину, наполненную их любимыми лакомствами.
  • Выберите что-то практичное и полезное. У новоиспечённых домовладельцев часто возникают большие расходы, поэтому подарок, который можно использовать в новом доме, всегда будет оценен по достоинству. Такие практичные вещи, как кухонные принадлежности или предметы домашнего декора, придутся как нельзя кстати.
  • Подумайте о своём бюджете. Подарки на новоселье необязательно должны быть дорогими. Вдумчивый подарок, независимо от цены, обязательно будет оценен по достоинству. Если у вас ограниченный бюджет, подумайте о самодельном подарке, подарочной карте в их любимый магазин, растении или цветах, которые украсят их новое пространство.
  • Преподнесите подарок продуманно. Потратьте время на то, чтобы красиво завернуть подарок и написать индивидуальную записку с поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

Вот несколько дополнительных советов по выбору подарка на новоселье:

  • Если вы не уверены в стиле или предпочтениях новосёлов, подарочная карта в магазин товаров для дома — всегда беспроигрышный вариант.
  • Любители развлечений оценят набор барной посуды, сырную доску или графин для вина.
  • Если у них есть задний двор или патио, то гриль, уличная мебель или садовый инвентарь станут приятным дополнением.
  • Для любителей домашнего декора приятным штрихом станет ароматическая свеча, ваза или плед.