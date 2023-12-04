Что подарить на новоселье родственникам и друзьям: оригинальные варианты, хорошие и плохие приметы

О том, когда лучше переезжать в новый дом и что делать на новом месте, мы уже писали. Теперь расскажем, что можно подарить на новоселье и какие приметы на этот счёт существуют.

Что подарить на новоселье в квартиру

Предлагаем вам несколько идей, разбитых на категории по различным интересам и потребностям.

Практичные подарки:

Предметы первой необходимости: практичным и ценным подарком может стать красивый набор полотенец, уютный плед или универсальный кухонный прибор, например, мультиварка или фритюрница.

Ёмкости для хранения вещей: помогите новосёлам организовать новое пространство с помощью стильных контейнеров для хранения, декоративного стеллажа или компактной полки для обуви.

Принадлежности для уборки: стартовый набор средств для уборки, включающий пылесос, совок и веник, может оказаться весьма полезным подарком.

Набор инструментов: базовый набор инструментов с такими необходимыми предметами, как отвертка, молоток и плоскогубцы, может пригодиться для проектов «сделай сам» и мелкого ремонта.

Набор для выращивания растений или ухода за ними: как вариант, можно подарить красивое комнатное растение и инструменты для ухода за ним.

Подарки для развлечений и отдыха:

Подписка на стриминговые сервисы предоставит вашим друзьям возможность смотреть любимые сериалы, фильмы и шоу в хорошем качестве и без рекламы.

Настольные игры или пазлы обеспечат множество посиделок и уютных вечеров в новой квартире.

Свечи или диффузоры с эфирными маслами помогут создать успокаивающую атмосферу.

Подарочный сертификат на массаж или спа-день помогут новосёлам расслабиться и отдохнуть.

Книги или подписка на их любимые издания.

Впечатления, например, билеты на концерт, театральное представление или спортивное мероприятие.

Что подарить на новоселье в частный дом

Вот несколько идей для подарков на новоселье в дом:

Устройства для умного дома: «умная» колонка, «умный» термостат или «умная» система освещения.

Наружное освещение: уличные фонари на солнечных батареях, струнные светильники или светильники с датчиком движения для повышения безопасности.

Система домашней безопасности: видеокамеры, набор умных дверных замков для дополнительной защиты.

Садовые инструменты для обустройства участка вокруг дома.

Гриль, переносной мангал и костровая чаша для отдыха на свежем воздухе.

Уличная мебель, гамак и качели.

Набор посуды, бокалы для вина и аксессуары для домашнего бара.

Подарочный сертификат в магазин товаров для дома.

Произведение искусства или предмет декора на заказ.

Подарочный сертификат на услуги по профессиональной уборке дома.

Идеи подарков на новоселье родственникам

А вот что можно подарить на новоселье своим родственникам.

Персонализированные предметы:

Персонализированный коврик с именами новосёлов или теплым приветствием.

Оригинальная разделочная доска или кухонная утварь.

Настенное искусство или семейная фоторамка, выполненная по индивидуальному заказу.

Кухонные предметы первой необходимости:

Качественная посуда или формы для выпечки.

Стильные и функциональные кухонные гаджеты.

Комплект качественных кухонных полотенец или прихваток.

Домашний декор:

Комнатные растения или стильная ваза.

Уютные пледы или декоративные подушки.

Картины или другие арт-работы.

Практические предметы

Ящик для инструментов или набор инструментов.

Огнетушитель или аптечка.

Качественные чистящие средства или робот-пылесос.

Еда и напитки:

Подарочная корзина для гурманов с закусками или шоколадными конфетами.

Набор изысканных вин или спиртных напитков.

Качественная кофеварка или чайный сервиз.

Умные домашние устройства:

Умный термостат или система освещения.

Голосовой помощник.

Умная система безопасности дома.

Идеи подарков на новоселье друзьям

Выбор подарка на новоселье для друзей зависит от вашего бюджета, их интересов и стиля их нового дома. Вот несколько идей:

Предметы, которые помогут им украсить свой новый дом, например, красивая ваза или произведение искусства.

Подарок, который поможет им быть организованными, например, набор контейнеров для хранения или планировщик.

Вещи, которые помогут им расслабиться в новом доме, например, ароматическая свеча, банный халат или массажное масло.

Что-то очень личное и тщательно продуманное, например, подарочный сертификат в их любимый магазин, билет на концерт любимой группы или исполнителя и т.д.

Что подарить на новоселье — хорошие приметы

Вот несколько традиционных подарков на новоселье, которые считаются хорошими предзнаменованиями:

Хлеб — символ гостеприимства и пропитания. Считается, что он приносит в дом удачу и процветание.

— символ гостеприимства и пропитания. Считается, что он приносит в дом удачу и процветание. Соль — это знак очищения и чистоты. Слывут легенды, что она отгоняет злых духов и защищает дом от негативной энергии.

— это знак очищения и чистоты. Слывут легенды, что она отгоняет злых духов и защищает дом от негативной энергии. Растения — символ жизни и роста.

— символ жизни и роста. Свечи — символ света и тепла.

— символ света и тепла. Фрукты — признак плодородия и изобилия.

— признак плодородия и изобилия. Цветы олицетворяют красоту и счастье.

олицетворяют красоту и счастье. Травы обладают различными магическими свойствами, такими как защита, очищение и удача.

обладают различными магическими свойствами, такими как защита, очищение и удача. Кристаллы. Считается, что они обладают целебными и защитными свойствами, приносят в дом удачу, положительную энергию и равновесие.

Что лучше не дарить на новоселье — плохие приметы

Конечно, есть некоторые предметы, которые считаются плохими предзнаменованиями. Вот подарки на новоселье, которых следует избегать:

Острые предметы. Считается, что такие предметы, как ножи, символизируют конфликт и разлад в семье.

Считается, что такие предметы, как ножи, символизируют конфликт и разлад в семье. Пустые кошельки считаются символом финансовых трудностей и бедности.

считаются символом финансовых трудностей и бедности. Часы ассоциируются с течением времени и смертностью.

ассоциируются с течением времени и смертностью. Зеркала часто связаны с суевериями и верованиями о мире духов. Если подарить их новым владельцам дома, это может вызвать опасения, что они привлекут в дом негативную энергию или нежелательных духов.

часто связаны с суевериями и верованиями о мире духов. Если подарить их новым владельцам дома, это может вызвать опасения, что они привлекут в дом негативную энергию или нежелательных духов. Жемчуг иногда ассоциируется с печалью, слезами и несчастьем.

иногда ассоциируется с печалью, слезами и несчастьем. Подсвечники без свечей считаются неполноценными, лишенными тепла и света.

считаются неполноценными, лишенными тепла и света. Мертвые растения или цветы — очевидные символы упадка и смерти.

— очевидные символы упадка и смерти. Предметы с религиозной или политической символикой могут вызывать разногласия.

могут вызывать разногласия. Личные вещи или одежда обычно считаются слишком интимными и личными для подарка на новоселье. Подарив их, хозяева дома могут почувствовать себя неловко или почувствовать себя обязанными носить или использовать их.

обычно считаются слишком интимными и личными для подарка на новоселье. Подарив их, хозяева дома могут почувствовать себя неловко или почувствовать себя обязанными носить или использовать их. Домашние животные — это большая ответственность, которая подходит не каждому. Подарить домашнее животное без согласия владельцев дома — серьезное решение, к которому не стоит относиться легкомысленно.

Как выбрать подарок на новоселье — советы

Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать практичный и ценный подарок:

Учитывайте образ жизни и интересы новосёлов: подумайте об их хобби, предпочтениях и о том, как они используют свое жизненное пространство. Если они любят готовить, отличным выбором станет новый кухонный прибор или кулинарная книга. Для тех, кто любит проводить вечеринки, подойдет набор барной посуды.

подумайте об их хобби, предпочтениях и о том, как они используют свое жизненное пространство. Если они любят готовить, отличным выбором станет новый кухонный прибор или кулинарная книга. Для тех, кто любит проводить вечеринки, подойдет набор барной посуды. Обратите внимание на декор и общую эстетику их нового дома. Если они придерживаются современного стиля, подойдет подарок в стиле минимализма.

Если они придерживаются современного стиля, подойдет подарок в стиле минимализма. Персонализируйте подарок. Это может сделать подарок еще более значимым. Подумайте о том, чтобы выгравировать их инициалы на кухонной утвари или создать индивидуальную подарочную корзину, наполненную их любимыми лакомствами.

Это может сделать подарок еще более значимым. Подумайте о том, чтобы выгравировать их инициалы на кухонной утвари или создать индивидуальную подарочную корзину, наполненную их любимыми лакомствами. Выберите что-то практичное и полезное. У новоиспечённых домовладельцев часто возникают большие расходы, поэтому подарок, который можно использовать в новом доме, всегда будет оценен по достоинству. Такие практичные вещи, как кухонные принадлежности или предметы домашнего декора, придутся как нельзя кстати.

У новоиспечённых домовладельцев часто возникают большие расходы, поэтому подарок, который можно использовать в новом доме, всегда будет оценен по достоинству. Такие практичные вещи, как кухонные принадлежности или предметы домашнего декора, придутся как нельзя кстати. Подумайте о своём бюджете. Подарки на новоселье необязательно должны быть дорогими. Вдумчивый подарок, независимо от цены, обязательно будет оценен по достоинству. Если у вас ограниченный бюджет, подумайте о самодельном подарке, подарочной карте в их любимый магазин, растении или цветах, которые украсят их новое пространство.

Подарки на новоселье необязательно должны быть дорогими. Вдумчивый подарок, независимо от цены, обязательно будет оценен по достоинству. Если у вас ограниченный бюджет, подумайте о самодельном подарке, подарочной карте в их любимый магазин, растении или цветах, которые украсят их новое пространство. Преподнесите подарок продуманно. Потратьте время на то, чтобы красиво завернуть подарок и написать индивидуальную записку с поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

Вот несколько дополнительных советов по выбору подарка на новоселье: