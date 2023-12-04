Что подарить на новоселье родственникам и друзьям: оригинальные варианты, хорошие и плохие приметы
О том, и что делать на новом месте, мы уже писали. Теперь расскажем, что можно подарить на новоселье и какие приметы на этот счёт существуют.
Что подарить на новоселье в квартиру
Предлагаем вам несколько идей, разбитых на категории по различным интересам и потребностям.
Практичные подарки:
- Предметы первой необходимости: практичным и ценным подарком может стать красивый набор полотенец, уютный плед или универсальный кухонный прибор, например, мультиварка или фритюрница.
- Ёмкости для хранения вещей: помогите новосёлам организовать новое пространство с помощью стильных контейнеров для хранения, декоративного стеллажа или компактной полки для обуви.
- Принадлежности для уборки: стартовый набор средств для уборки, включающий пылесос, совок и веник, может оказаться весьма полезным подарком.
- Набор инструментов: базовый набор инструментов с такими необходимыми предметами, как отвертка, молоток и плоскогубцы, может пригодиться для проектов «сделай сам» и мелкого ремонта.
- Набор для выращивания растений или ухода за ними: как вариант, можно подарить красивое комнатное растение и инструменты для ухода за ним.
Подарки для развлечений и отдыха:
- Подписка на стриминговые сервисы предоставит вашим друзьям возможность смотреть любимые сериалы, фильмы и шоу в хорошем качестве и без рекламы.
- Настольные игры или пазлы обеспечат множество посиделок и уютных вечеров в новой квартире.
- Свечи или диффузоры с эфирными маслами помогут создать успокаивающую атмосферу.
- Подарочный сертификат на массаж или спа-день помогут новосёлам расслабиться и отдохнуть.
- Книги или подписка на их любимые издания.
- Впечатления, например, билеты на концерт, театральное представление или спортивное мероприятие.
Что подарить на новоселье в частный дом
Вот несколько идей для подарков на новоселье в дом:
- Устройства для умного дома: «умная» колонка, «умный» термостат или «умная» система освещения.
- Наружное освещение: уличные фонари на солнечных батареях, струнные светильники или светильники с датчиком движения для повышения безопасности.
- Система домашней безопасности: видеокамеры, набор умных дверных замков для дополнительной защиты.
- Садовые инструменты для обустройства участка вокруг дома.
- Гриль, переносной мангал и костровая чаша для отдыха на свежем воздухе.
- Уличная мебель, гамак и качели.
- Набор посуды, бокалы для вина и аксессуары для домашнего бара.
- Подарочный сертификат в магазин товаров для дома.
- Произведение искусства или предмет декора на заказ.
- Подарочный сертификат на услуги по профессиональной уборке дома.
Идеи подарков на новоселье родственникам
А вот что можно подарить на новоселье своим родственникам.
Персонализированные предметы:
- Персонализированный коврик с именами новосёлов или теплым приветствием.
- Оригинальная разделочная доска или кухонная утварь.
- Настенное искусство или семейная фоторамка, выполненная по индивидуальному заказу.
Кухонные предметы первой необходимости:
- Качественная посуда или формы для выпечки.
- Стильные и функциональные кухонные гаджеты.
- Комплект качественных кухонных полотенец или прихваток.
Домашний декор:
- Комнатные растения или стильная ваза.
- Уютные пледы или декоративные подушки.
- Картины или другие арт-работы.
Практические предметы
- Ящик для инструментов или набор инструментов.
- Огнетушитель или аптечка.
- Качественные чистящие средства или робот-пылесос.
Еда и напитки:
- Подарочная корзина для гурманов с закусками или шоколадными конфетами.
- Набор изысканных вин или спиртных напитков.
- Качественная кофеварка или чайный сервиз.
Умные домашние устройства:
- Умный термостат или система освещения.
- Голосовой помощник.
- Умная система безопасности дома.
Идеи подарков на новоселье друзьям
Выбор подарка на новоселье для друзей зависит от вашего бюджета, их интересов и стиля их нового дома. Вот несколько идей:
- Предметы, которые помогут им украсить свой новый дом, например, красивая ваза или произведение искусства.
- Подарок, который поможет им быть организованными, например, набор контейнеров для хранения или планировщик.
- Вещи, которые помогут им расслабиться в новом доме, например, ароматическая свеча, банный халат или массажное масло.
- Что-то очень личное и тщательно продуманное, например, подарочный сертификат в их любимый магазин, билет на концерт любимой группы или исполнителя и т.д.
Что подарить на новоселье — хорошие приметы
Вот несколько традиционных подарков на новоселье, которые считаются хорошими предзнаменованиями:
- Хлеб — символ гостеприимства и пропитания. Считается, что он приносит в дом удачу и процветание.
- Соль — это знак очищения и чистоты. Слывут легенды, что она отгоняет злых духов и защищает дом от негативной энергии.
- Растения — символ жизни и роста.
- Свечи — символ света и тепла.
- Фрукты — признак плодородия и изобилия.
- Цветы олицетворяют красоту и счастье.
- Травы обладают различными магическими свойствами, такими как защита, очищение и удача.
- Кристаллы. Считается, что они обладают целебными и защитными свойствами, приносят в дом удачу, положительную энергию и равновесие.
Что лучше не дарить на новоселье — плохие приметы
Конечно, есть некоторые предметы, которые считаются плохими предзнаменованиями. Вот подарки на новоселье, которых следует избегать:
- Острые предметы. Считается, что такие предметы, как ножи, символизируют конфликт и разлад в семье.
- Пустые кошельки считаются символом финансовых трудностей и бедности.
- Часы ассоциируются с течением времени и смертностью.
- Зеркала часто связаны с суевериями и верованиями о мире духов. Если подарить их новым владельцам дома, это может вызвать опасения, что они привлекут в дом негативную энергию или нежелательных духов.
- Жемчуг иногда ассоциируется с печалью, слезами и несчастьем.
- Подсвечники без свечей считаются неполноценными, лишенными тепла и света.
- Мертвые растения или цветы — очевидные символы упадка и смерти.
- Предметы с религиозной или политической символикой могут вызывать разногласия.
- Личные вещи или одежда обычно считаются слишком интимными и личными для подарка на новоселье. Подарив их, хозяева дома могут почувствовать себя неловко или почувствовать себя обязанными носить или использовать их.
- Домашние животные — это большая ответственность, которая подходит не каждому. Подарить домашнее животное без согласия владельцев дома — серьезное решение, к которому не стоит относиться легкомысленно.
Как выбрать подарок на новоселье — советы
Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать практичный и ценный подарок:
- Учитывайте образ жизни и интересы новосёлов: подумайте об их хобби, предпочтениях и о том, как они используют свое жизненное пространство. Если они любят готовить, отличным выбором станет новый кухонный прибор или кулинарная книга. Для тех, кто любит проводить вечеринки, подойдет набор барной посуды.
- Обратите внимание на декор и общую эстетику их нового дома. Если они придерживаются современного стиля, подойдет подарок в стиле минимализма.
- Персонализируйте подарок. Это может сделать подарок еще более значимым. Подумайте о том, чтобы выгравировать их инициалы на кухонной утвари или создать индивидуальную подарочную корзину, наполненную их любимыми лакомствами.
- Выберите что-то практичное и полезное. У новоиспечённых домовладельцев часто возникают большие расходы, поэтому подарок, который можно использовать в новом доме, всегда будет оценен по достоинству. Такие практичные вещи, как кухонные принадлежности или предметы домашнего декора, придутся как нельзя кстати.
- Подумайте о своём бюджете. Подарки на новоселье необязательно должны быть дорогими. Вдумчивый подарок, независимо от цены, обязательно будет оценен по достоинству. Если у вас ограниченный бюджет, подумайте о самодельном подарке, подарочной карте в их любимый магазин, растении или цветах, которые украсят их новое пространство.
- Преподнесите подарок продуманно. Потратьте время на то, чтобы красиво завернуть подарок и написать индивидуальную записку с поздравлениями и наилучшими пожеланиями.
Вот несколько дополнительных советов по выбору подарка на новоселье:
- Если вы не уверены в стиле или предпочтениях новосёлов, подарочная карта в магазин товаров для дома — всегда беспроигрышный вариант.
- Любители развлечений оценят набор барной посуды, сырную доску или графин для вина.
- Если у них есть задний двор или патио, то гриль, уличная мебель или садовый инвентарь станут приятным дополнением.
- Для любителей домашнего декора приятным штрихом станет ароматическая свеча, ваза или плед.