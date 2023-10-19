Какие знаки зодиака — лучшие для заключения сделок с недвижимостью? В какой день недели и в каком месяце лучше покупать квартиру? Когда, напротив, стоит избегать таких шагов? Обо всём этом читайте в нашем материале. 

Содержание:

  1. Гороскоп недвижимости на 2024 год
    1. Овен
    2. Телец
    3. Близнецы
    4. Рак
    5. Лев
    6. Дева
    7. Весы
    8. Скорпион
    9. Стрелец
    10. Козерог
    11. Водолей
    12. Рыбы
  2. Лучшие знаки зодиака для покупки недвижимости
  3. Когда лучше покупать квартиру?
  4. Благоприятные дни для сделок с недвижимостью
  5. В каком месяце лучше всего покупать квартиру?

Дисклеймер: информация в этой статье собрана из открытых источников и носит исключительно ознакомительный характер, не призывая к совершению каких-либо действий. 

Гороскоп недвижимости на 2024 год

По мнению астрологов, 2024 год станет периодом роста и возможностей для рынка недвижимости. Юпитер, планета изобилия и экспансии, большую часть года будет находиться в знаке Овна, который известен своей смелостью и решительностью. Это говорит о том, что в 2024 году многие люди будут чувствовать себя уверенно и амбициозно в вопросах покупки, продажи или инвестирования в недвижимость.

Представляем более подробный гороскоп недвижимости на 2024 год с учетом знаков Зодиака: 

Овен

Овен — огненный знак, известный своей энергией, энтузиазмом и смелостью. В 2024 году Овны будут склонны рисковать и принимать быстрые решения, поэтому им важно провести исследование и подготовиться, прежде чем предпринимать какие-либо серьезные шаги, в частности, в отношении недвижимости.

Телец

Телец — земной знак, известный своей стабильностью, практичностью и чувственностью. В 2024 году Тельцы будут сосредоточены на создании прочного фундамента для будущего. Это может быть покупка дома, создание семьи или инвестирование в недвижимость. Тельцы также будут искать способы улучшить свое нынешнее жилище, сделать его более уютным и привлекательным.

Близнецы

Близнецы — воздушный знак, который известен своим интеллектом, коммуникабельностью и адаптивностью. В 2024 году Близнецы будут заняты налаживанием контактов и отношений с людьми, работающими в сфере недвижимости. Это поможет им быть в курсе последних тенденций и возможностей. Близнецов также может интересовать сдача жилья в аренду или инвестиции в краткосрочную аренду.

Рак

Рак — водный знак, известный своей интуицией, эмоциональностью и склонностью к домоседству. В 2024 году Рак будет стремиться найти дом, в котором он будет чувствовать себя спокойно и уверенно. Рак также может быть заинтересован в ремонте своего дома или добавлении в него штрихов, которые помогут ему почувствовать себя хозяином.

Лев

Лев — огненный знак, который известен своей креативностью, харизмой и любовью к роскоши. В 2024 году Лев будет искать дом, отражающий его уникальный стиль и индивидуальность. Лев также может быть заинтересован в инвестировании в недвижимость как в способе повышения своего благосостояния и статуса.

Дева

Дева — земной знак, который известен своими аналитическими способностями, вниманием к деталям и перфекционизмом. В 2024 году Дева будет тщательно изучать все возможные варианты, прежде чем принять решение о покупке недвижимости. Дева также может быть заинтересована в инвестициях в недвижимость, которую можно отремонтировать и улучшить.

Весы

Весы — воздушный знак, который известен своей дипломатичностью, уравновешенностью и гармонией. В 2024 году Весы будут искать дом, который был бы одновременно стильным и удобным. Возможно, Весов также заинтересует инвестирование в недвижимость как способ получения пассивного дохода.

Скорпион

Скорпион — водный знак, который известен своей страстностью и скрытностью. В 2024 году Скорпион будет искать уединенный и приватный дом. Скорпион также может быть заинтересован в инвестировании в недвижимость как в способе укрепления своей власти и контроля.

Стрелец

Стрелец — огненный знак, который известен своей любовью к приключениям, свободе и спонтанности. В 2024 году Стрелец может быть заинтересован в покупке дома для отдыха или инвестировании в недвижимость в другой стране. Стрельцов также может привлекать уникальная и необычная недвижимость.

Козерог

Козерог — земной знак, известный своими амбициями, дисциплиной и трудолюбием. В 2024 году Козероги будут сосредоточены на создании портфеля недвижимости, который поможет им достичь долгосрочных финансовых целей. Козероги также могут быть заинтересованы в инвестировании в коммерческую недвижимость или сдачу ее в аренду.

Водолей

Водолей — воздушный знак, известный своими интересными идеями, независимостью и гуманизмом. В 2024 году Водолеи могут быть заинтересованы в инвестициях в недвижимость в экологически чистых районах, а также в объекты, расположенные в населенных пунктах с сильным чувством общности.

Рыбы

Рыбы — это водный знак, который известен своей интуицией, творческими способностями и состраданием. В 2024 году Рыбы могут быть заинтересованы в приобретении жилья, расположенного вблизи воды или имеющего сильную духовную связь. Также Рыб может привлекать недвижимость, расположенная в сельской местности или в уединенных местах.

В целом, ожидается, что рынок будет сильным, и у людей всех знаков Зодиака появятся возможности для достижения своих целей в сфере недвижимости. Однако перед принятием серьезных решений важно провести исследование и подготовиться.

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Лучшие знаки зодиака для покупки недвижимости

Следующие знаки зодиака считаются наиболее подходящими для покупки недвижимости:

  • Козерог. Козероги известны своим трудолюбием, амбициозностью и финансовой ответственностью. Они также очень практичны и уравновешенны, что позволяет им выгодно инвестировать.
  • Телец. Тельцы также известны своей практичностью и финансовой грамотностью. Холодный разум позволяет им хорошо переносить взлеты и падения на рынке недвижимости.
  • Дева. Девы известны своим аналитическим умом и вниманием к деталям. Они очень дотошны и скрупулезны, что позволяет им находить самые выгодные предложения на рынке недвижимости.
  • Весы. Весы известны своей уравновешенностью, честностью и дипломатичностью. Они также хорошо умеют вести переговоры, что может оказаться полезным при покупке жилья.

Важно отметить, что это лишь общие тенденции, и среди всех знаков Зодиака есть много успешных инвесторов в недвижимость. 

Когда лучше покупать квартиру?

Согласно астрологии, наилучшее время для покупки квартиры зависит от вашего знака зодиака и текущих планетарных транзитов. Однако существуют некоторые общие рекомендации, которым можно следовать.

Благоприятное время для покупки квартиры:

  • Когда Юпитер находится в 4-м доме натальной карты. Он является олицетворением дома и семьи, поэтому нахождение Юпитера там благоприятно для покупки недвижимости.
  • Когда Луна находится в Тельце, Раке или Деве. Эти знаки ассоциируются со стабильностью, безопасностью и практичностью, что является важным качеством при покупке жилья.
  • Если Меркурий находится в положительном аспекте к Юпитеру или Венере. Это указывает на то, что общение и переговоры будут проходить гладко и успешно.
  • Во время новолуния или растущей Луны. Новолуние — это время новых начинаний, а растущая Луна — время роста и расширения. Обе эти фазы благоприятны для покупки жилья.

Время, когда стоит избегать покупки квартиры:

  • Когда Меркурий находится в ретроградном состоянии. Это время путаницы и недопонимания, поэтому лучше воздержаться от крупных покупок в это время.
  • Когда Марс находится в 4-м доме вашей натальной карты. Это может указывать на конфликты или напряженность, связанные с домом и семьей, поэтому это не лучшее время для покупки жилья.
  • Во время убывающей Луны. Убывающая Луна — это время освобождения, поэтому это не лучший период для принятия новых обязательств. 

Благоприятные дни для сделок с недвижимостью

Во многих культурах благоприятными днями для сделок с недвижимостью считаются вторник и пятница. Это объясняется тем, что вторник связан с планетой Марс, которая ассоциируется с активностью и энергией, а пятница — с планетой Венера (ассоциируется с любовью и красотой).

Некоторые считают, что сделки с недвижимостью лучше всего планировать на растущую луну, так как она ассоциируется с ростом и изобилием. 

Вот несколько дополнительных советов по выбору благоприятного дня для совершения сделки с недвижимостью:

  • Избегайте праздничных и выходных дней, когда государственные учреждения и другие предприятия могут быть закрыты.
  • Учитывайте расписание покупателя, продавца, агента по недвижимости и других участников сделки.
  • Если вы религиозны, выберите день, благоприятный для вашей веры.
  • Если вы суеверны, выберите день, который считается удачным.

В каком месяце лучше всего покупать квартиру?

Согласно астрологии, лучшим месяцем для покупки квартиры является август или сентябрь. Это связано с тем, что Солнце в эти месяцы находится в Деве, а Дева — знак практичности и внимания к деталям. Это благоприятное время для заключения такой сделки, поскольку вы сможете ясно мыслить и принимать взвешенные решения.

Еще один благоприятный месяц для покупки квартиры — октябрь. Луна в это время находится в знаке Тельца, а Телец — знак стабильности и безопасности. Это хороший период для инвестирования в недвижимость, так как вы, скорее всего, найдете выгодное предложение.

Как правило, лучше избегать покупки квартиры в мае и июне: Солнце в эти месяцы находится в Близнецах, а Близнецы — знак перемен и беспокойства. Это не лучшее время для совершения крупных покупок, так как вы можете быть не уверены в своих желаниях или передумать впоследствии.

Также лучше избегать покупки квартиры в ноябре и декабре: Солнце в эти месяцы находится в знаке Скорпиона, а Скорпион — знак поспешности и скрытности. Это не лучшее время для совершения крупных покупок, так как вы можете не увидеть всех фактов.

Вот несколько дополнительных советов по покупке квартиры в соответствии с астрологией:

  • Выбирайте квартиру, расположенную в знаке, который совместим с вашим знаком. Например, если вы представитель огненного знака (Овен, Лев или Стрелец), то вам лучше выбрать квартиру, расположенную в огненном или воздушном знаке (Близнецы, Весы или Водолей).
  • Обратите внимание на естественное освещение квартиры. Оно важно как для физического, так и для эмоционального состояния.
  • Выбирайте квартиру с хорошим энергетическим потоком, чтобы в вашем доме царили гармония и уют.

Разумеется, это лишь общие рекомендации. Для получения индивидуальной консультации лучше обращаться к профессиональному астрологу. 

Источники: GaneshaSpeaks, Astrovalue, Astrotalk, AstroSage, RealtyHive and Engel & Völkers.