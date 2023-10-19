Что говорит астрология о покупке квартиры: гороскоп недвижимости и благоприятные дни для совершения сделок

Какие знаки зодиака — лучшие для заключения сделок с недвижимостью? В какой день недели и в каком месяце лучше покупать квартиру? Когда, напротив, стоит избегать таких шагов? Обо всём этом читайте в нашем материале.

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Гороскоп недвижимости на 2024 год

По мнению астрологов, 2024 год станет периодом роста и возможностей для рынка недвижимости. Юпитер, планета изобилия и экспансии, большую часть года будет находиться в знаке Овна, который известен своей смелостью и решительностью. Это говорит о том, что в 2024 году многие люди будут чувствовать себя уверенно и амбициозно в вопросах покупки, продажи или инвестирования в недвижимость.

Представляем более подробный гороскоп недвижимости на 2024 год с учетом знаков Зодиака:

Овен

Овен — огненный знак, известный своей энергией, энтузиазмом и смелостью. В 2024 году Овны будут склонны рисковать и принимать быстрые решения, поэтому им важно провести исследование и подготовиться, прежде чем предпринимать какие-либо серьезные шаги, в частности, в отношении недвижимости.

Телец

Телец — земной знак, известный своей стабильностью, практичностью и чувственностью. В 2024 году Тельцы будут сосредоточены на создании прочного фундамента для будущего. Это может быть покупка дома, создание семьи или инвестирование в недвижимость. Тельцы также будут искать способы улучшить свое нынешнее жилище, сделать его более уютным и привлекательным.

Близнецы

Близнецы — воздушный знак, который известен своим интеллектом, коммуникабельностью и адаптивностью. В 2024 году Близнецы будут заняты налаживанием контактов и отношений с людьми, работающими в сфере недвижимости. Это поможет им быть в курсе последних тенденций и возможностей. Близнецов также может интересовать сдача жилья в аренду или инвестиции в краткосрочную аренду.

Рак

Рак — водный знак, известный своей интуицией, эмоциональностью и склонностью к домоседству. В 2024 году Рак будет стремиться найти дом, в котором он будет чувствовать себя спокойно и уверенно. Рак также может быть заинтересован в ремонте своего дома или добавлении в него штрихов, которые помогут ему почувствовать себя хозяином.

Лев

Лев — огненный знак, который известен своей креативностью, харизмой и любовью к роскоши. В 2024 году Лев будет искать дом, отражающий его уникальный стиль и индивидуальность. Лев также может быть заинтересован в инвестировании в недвижимость как в способе повышения своего благосостояния и статуса.

Дева

Дева — земной знак, который известен своими аналитическими способностями, вниманием к деталям и перфекционизмом. В 2024 году Дева будет тщательно изучать все возможные варианты, прежде чем принять решение о покупке недвижимости. Дева также может быть заинтересована в инвестициях в недвижимость, которую можно отремонтировать и улучшить.

Весы

Весы — воздушный знак, который известен своей дипломатичностью, уравновешенностью и гармонией. В 2024 году Весы будут искать дом, который был бы одновременно стильным и удобным. Возможно, Весов также заинтересует инвестирование в недвижимость как способ получения пассивного дохода.

Скорпион

Скорпион — водный знак, который известен своей страстностью и скрытностью. В 2024 году Скорпион будет искать уединенный и приватный дом. Скорпион также может быть заинтересован в инвестировании в недвижимость как в способе укрепления своей власти и контроля.

Стрелец

Стрелец — огненный знак, который известен своей любовью к приключениям, свободе и спонтанности. В 2024 году Стрелец может быть заинтересован в покупке дома для отдыха или инвестировании в недвижимость в другой стране. Стрельцов также может привлекать уникальная и необычная недвижимость.

Козерог

Козерог — земной знак, известный своими амбициями, дисциплиной и трудолюбием. В 2024 году Козероги будут сосредоточены на создании портфеля недвижимости, который поможет им достичь долгосрочных финансовых целей. Козероги также могут быть заинтересованы в инвестировании в коммерческую недвижимость или сдачу ее в аренду.

Водолей

Водолей — воздушный знак, известный своими интересными идеями, независимостью и гуманизмом. В 2024 году Водолеи могут быть заинтересованы в инвестициях в недвижимость в экологически чистых районах, а также в объекты, расположенные в населенных пунктах с сильным чувством общности.

Рыбы

Рыбы — это водный знак, который известен своей интуицией, творческими способностями и состраданием. В 2024 году Рыбы могут быть заинтересованы в приобретении жилья, расположенного вблизи воды или имеющего сильную духовную связь. Также Рыб может привлекать недвижимость, расположенная в сельской местности или в уединенных местах.

В целом, ожидается, что рынок будет сильным, и у людей всех знаков Зодиака появятся возможности для достижения своих целей в сфере недвижимости. Однако перед принятием серьезных решений важно провести исследование и подготовиться.

Лучшие знаки зодиака для покупки недвижимости

Следующие знаки зодиака считаются наиболее подходящими для покупки недвижимости:

Козерог. Козероги известны своим трудолюбием, амбициозностью и финансовой ответственностью. Они также очень практичны и уравновешенны, что позволяет им выгодно инвестировать.

Козероги известны своим трудолюбием, амбициозностью и финансовой ответственностью. Они также очень практичны и уравновешенны, что позволяет им выгодно инвестировать. Телец. Тельцы также известны своей практичностью и финансовой грамотностью. Холодный разум позволяет им хорошо переносить взлеты и падения на рынке недвижимости.

Тельцы также известны своей практичностью и финансовой грамотностью. Холодный разум позволяет им хорошо переносить взлеты и падения на рынке недвижимости. Дева. Девы известны своим аналитическим умом и вниманием к деталям. Они очень дотошны и скрупулезны, что позволяет им находить самые выгодные предложения на рынке недвижимости.

Девы известны своим аналитическим умом и вниманием к деталям. Они очень дотошны и скрупулезны, что позволяет им находить самые выгодные предложения на рынке недвижимости. Весы. Весы известны своей уравновешенностью, честностью и дипломатичностью. Они также хорошо умеют вести переговоры, что может оказаться полезным при покупке жилья.

Важно отметить, что это лишь общие тенденции, и среди всех знаков Зодиака есть много успешных инвесторов в недвижимость.

Когда лучше покупать квартиру?

Согласно астрологии, наилучшее время для покупки квартиры зависит от вашего знака зодиака и текущих планетарных транзитов. Однако существуют некоторые общие рекомендации, которым можно следовать.

Благоприятное время для покупки квартиры:

Когда Юпитер находится в 4-м доме натальной карты. Он является олицетворением дома и семьи, поэтому нахождение Юпитера там благоприятно для покупки недвижимости.

Когда Луна находится в Тельце, Раке или Деве. Эти знаки ассоциируются со стабильностью, безопасностью и практичностью, что является важным качеством при покупке жилья.

Если Меркурий находится в положительном аспекте к Юпитеру или Венере. Это указывает на то, что общение и переговоры будут проходить гладко и успешно.

Во время новолуния или растущей Луны. Новолуние — это время новых начинаний, а растущая Луна — время роста и расширения. Обе эти фазы благоприятны для покупки жилья.

Время, когда стоит избегать покупки квартиры:

Когда Меркурий находится в ретроградном состоянии. Это время путаницы и недопонимания, поэтому лучше воздержаться от крупных покупок в это время.

Когда Марс находится в 4-м доме вашей натальной карты. Это может указывать на конфликты или напряженность, связанные с домом и семьей, поэтому это не лучшее время для покупки жилья.

Во время убывающей Луны. Убывающая Луна — это время освобождения, поэтому это не лучший период для принятия новых обязательств.

Благоприятные дни для сделок с недвижимостью

Во многих культурах благоприятными днями для сделок с недвижимостью считаются вторник и пятница. Это объясняется тем, что вторник связан с планетой Марс, которая ассоциируется с активностью и энергией, а пятница — с планетой Венера (ассоциируется с любовью и красотой).

Некоторые считают, что сделки с недвижимостью лучше всего планировать на растущую луну, так как она ассоциируется с ростом и изобилием.

Вот несколько дополнительных советов по выбору благоприятного дня для совершения сделки с недвижимостью:

Избегайте праздничных и выходных дней, когда государственные учреждения и другие предприятия могут быть закрыты.

Учитывайте расписание покупателя, продавца, агента по недвижимости и других участников сделки.

Если вы религиозны, выберите день, благоприятный для вашей веры.

Если вы суеверны, выберите день, который считается удачным.

В каком месяце лучше всего покупать квартиру?

Согласно астрологии, лучшим месяцем для покупки квартиры является август или сентябрь. Это связано с тем, что Солнце в эти месяцы находится в Деве, а Дева — знак практичности и внимания к деталям. Это благоприятное время для заключения такой сделки, поскольку вы сможете ясно мыслить и принимать взвешенные решения.

Еще один благоприятный месяц для покупки квартиры — октябрь. Луна в это время находится в знаке Тельца, а Телец — знак стабильности и безопасности. Это хороший период для инвестирования в недвижимость, так как вы, скорее всего, найдете выгодное предложение.

Как правило, лучше избегать покупки квартиры в мае и июне: Солнце в эти месяцы находится в Близнецах, а Близнецы — знак перемен и беспокойства. Это не лучшее время для совершения крупных покупок, так как вы можете быть не уверены в своих желаниях или передумать впоследствии.

Также лучше избегать покупки квартиры в ноябре и декабре: Солнце в эти месяцы находится в знаке Скорпиона, а Скорпион — знак поспешности и скрытности. Это не лучшее время для совершения крупных покупок, так как вы можете не увидеть всех фактов.

Вот несколько дополнительных советов по покупке квартиры в соответствии с астрологией:

Выбирайте квартиру, расположенную в знаке, который совместим с вашим знаком. Например, если вы представитель огненного знака (Овен, Лев или Стрелец), то вам лучше выбрать квартиру, расположенную в огненном или воздушном знаке (Близнецы, Весы или Водолей).

Обратите внимание на естественное освещение квартиры. Оно важно как для физического, так и для эмоционального состояния.

Выбирайте квартиру с хорошим энергетическим потоком, чтобы в вашем доме царили гармония и уют.

Разумеется, это лишь общие рекомендации. Для получения индивидуальной консультации лучше обращаться к профессиональному астрологу.

Источники: GaneshaSpeaks, Astrovalue, Astrotalk, AstroSage, RealtyHive and Engel & Völkers.