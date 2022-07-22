Партнерский материал

Батуми — это город контрастов. Здесь история плотно переплетается с современностью, а национальный колорит только подчеркивает самобытность этого места. Город быстро развивается, растет, строится много новых жилых комплексов — возможно, именно поэтому за несколько лет Батуми стал одним из главных центров для инвестиций в недвижимость. Подробнее о ситуации на рынке недвижимости Батуми и об уникальном жилом комплексе Calligraphy Towers — в нашем сегодняшнем материале.

«Экономика Грузии не просто восстанавливается, она буквально показывает взрывной рост»

Рынок недвижимости в Грузии в последние годы невероятно расцвел. Самые востребованные регионы страны в этом отношении — Тбилиси и Батуми. Например, в мае 2022 года продажи жилья в Батуми выросли на 70%. Объем всего рынка недвижимости в городе вырос на 66% и составил $59 млн.

Еще сильнее подогревает интерес к жемчужине Черного моря строительство нового жилого и гостиничного комплекса Calligraphy Towers. Возводит комплекс крупная грузинская инвестиционно-строительная компания Grand Maison. Ее миссия — создавать качественное жилье для комфортной жизни.

О комплексе и ситуации на рынке недвижимости Грузии Realting.com рассказала глава отдела продаж и маркетинга Calligraphy Towers Нана Кикава:

— Несмотря на то, что локдаун внес свои коррективы во все сферы нашей жизни, экономика Грузии не просто восстанавливается, она буквально показывает взрывной рост. По последним данным, только в мае экономика Грузии выросла на 11,6%.

С развитием экономики сильно преображается и Батуми: город наращивает свой туристический потенциал и, по прогнозам экспертов, в ближайшие 5 лет он сможет конкурировать с мировыми курортами. Как следствие, повышается спрос на недвижимость. По сравнению с первым кварталом 2021 года, этот рынок вырос на 259% и останавливаться не собирается.

Недвижимость в Батуми можно разделить на различные категории в зависимости от расположения, близости к морю и застройщиков. Поэтому на данном рынке широкий ценовой диапазон: примерно от 30 до 300 тысяч долларов за объект. К слову, эксперты говорят, что эпоха бюджетного жилья закончится уже к 2025 году — думаю, на этот счет стоит задуматься тем, кто все еще опасается инвестиций в недвижимость.

В Батуми недвижимость покупают для разных целей: кто-то покупает для себя, кто-то для сдачи в аренду (этот вариант наиболее популярен), для кого-то это просто выгодная инвестиция.

В Грузии иностранцы освобождены от налога на недвижимость — это особенно привлекательный фактор для покупателей. А еще, приобретая недвижимость в нашей стране на сумму от $100 тыс., вы имеете право получить краткосрочный ВНЖ на 1 год с возможностью продления. На инвестиционный ВНЖ сроком до 5 лет (а впоследствии, и на постоянный) вы сможете претендовать, вложив более $300 тыс.

«Для инвесторов у нас на рынке самое честное предложение»

— Calligraphy Towers в Батуми — это современный высотный жилой и гостиничный комплекс премиум-класса. Он состоит из 3 отдельных небоскребов, которые соединяются между собой трехэтажной платформой D. На блоке D располагается вся основная инфраструктурная часть плюс казино.

Блок А — это 35-этажное гостиничное здание. Его особенность в том, что здесь до 10-го этажа включительно располагается отель Hampton by Hilton мирового бренда Hilton Worldwide. К слову, визуальное и инженерное оформление всего нашего комплекса привязано к стандартам Хилтона.

В блоке А наши клиенты могут приобрести отельный номер. Это можно считать готовым бизнесом: вы приобретаете номер с полным ремонтом, а дальше сдаете эти апартаменты в аренду с помощью нашей управляющей компании.

В блоках B и C можно подобрать себе квартиру как для жилья, так и для сдачи в аренду. Причем, квартиру в этих блоках вы можете отдать в управление и другой компании, необязательно нам. Блок В — это 45-этажное жилое здание, в блоке С всего 40 этажей.

Инфраструктурная часть комплекса Calligraphy Towers включает:

кинотеатр Calligraphy Cinema;

Piano & Lounge Bar с живой музыкой;

co-working зону;

конференц-зал для бизнеса;

закрытый бассейн 290 кв.м.;

спа-центр;

фитнес-зал;

парк для отдыха;

парковочные места;

казино;

рестораны;

террасы общего использования;

дополнительный сервис в виде услуг гольф-машин, которые доставят вас от комплекса до моря.

И что очень важно, мы все это прописываем в договоре.

Строительство проекта мы начали с корпуса B в августе 2020-го года, и завершается оно в декабре 2023-го. Строительство корпуса А стартовало в августе 2021-го года, срок его сдачи — декабрь 2024. Возведение блока C начнется уже в октябре 2022-го — сдача в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2025-го года. Полную инфраструктуру планируется задействовать вместе с завершением строительства блока А. К концу 2023-го года черновые работы всех трех блоков будут завершены, поэтому жителей и гостей башен А и B другие текущие работы беспокоить не будут.

Инвесторы выбирают нас благодаря нескольким факторам. Во-первых, огромное преимущество нашего проекта — удобное расположение и гарантия того, что напротив нашего комплекса никто ничего не построит. Во-вторых, у нас надежный застройщик «Grand Maison» и высокий уровень качества строительства. Также, как уже упоминалось, в рамках нашего проекта Calligraphy Towers заключил контракт с мировой сетью отелей Hampton by Hilton. Это обеспечивает престиж и уровень комплексу. Сетевая программа управления, широкая совместная инфраструктура позволяет иметь круглогодичную загрузку отеля туристами.

При этом для инвесторов у нас на рынке самое честное и выгодное предложение. В блоке А мы гарантируем 8% в первом году, дальше по 3% минимального гарантированного дохода за период нашего сотрудничества. То есть можно сказать, что за эти 10 лет клиент в любом случае возвращает 35% от инвестиций. Это гарантированный минимум, но цифра будет, конечно, выше — сейчас спрос на сдачу очень вырос и цены тоже взлетели.

С таблицей окупаемости, графиком строительных работ, договором управления и разрешительной документацией инвесторы могут ознакомиться на нашем официальном сайте либо в офисе продаж.

«Дистанционно купить квартиру в комплексе очень просто»

— В наших активах есть жилые пространства в одно- или двухкомнатной планировке. Также в наличии студии площадью от 29 кв.м. Высота потолков — 2,8 метра.

Апартаменты в комплексе Calligraphy Tower можно приобрести как лично, так и удаленно. Процесс дистанционной покупки очень прост:

В первую очередь, выбирается блок, а потом уже квартира.

Далее составляется договор. Для того, чтобы его оформить дистанционно, нам нужно получить информацию о клиенте: паспорт, активный адрес электронной почты, номер телефона. Копия документа отправляется клиенту, в ответ он отправляет подписанную версию.

Затем клиент вносит оплату по инвойсу и, как только первый взнос поступает, квартира считается проданной.

Регистрация права собственности в доме Юстиции проходит уже по приезду. Чтобы сделать это дистанционно, потребуется ваше доверенное лицо в Батуми. Стоимость услуги — 165 лари.

Стоимость апартаментов зависит от блока. К примеру, студию в блоке А можно подобрать по цене от $44 тысяч, в подарок идет система «Умный дом». В блоке же B, цены на студию с отделкой «белый каркас» начинаются от $26 тысяч и выше.

Для покупки квартир есть масса возможностей: если полную оплату внести сразу не выходит, можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика до завершения строительства.

«Количество инвестиций в Батуми увеличилось в 6-7 раз по сравнению с 2018 годом»

— Мы решили строить комплекс в Батуми по ряду причин:

Во-первых, это город контрастов. В мире можно найти всего 4-5 мест, где премиальные отели и жилые комплексы существуют по соседству с водопадами и горными склонами — и Батуми входит в число таких локаций.

Батуми располагается на восточном побережье Черного моря и его по праву можно назвать основным курортом Грузии и даже всего Кавказа. По статистике, ежегодно Батуми посещают 9 млн туристов со всех уголков мира.

За последние 15 лет Батуми сильно преобразился — он стал достойным конкурентом Болгарии, Турции и Кипра. Количество инвестиций в город увеличилось в 6-7 раз по сравнению с 2018 годом. Это не могло не сказаться на инфраструктуре города: здесь построили роскошную набережную, открыли франшизы мировых гостиничных сетей, таких как Sheraton, Radisson, Hilton.

Также определяющим фактором для строительства стал очень хороший климат. Средняя температура летом +24°С, в высокий сезон, начиная с июля достигает 35 градусов, а в зимние периоды — от 8 до 18°С.

Расположился Calligraphy Towers на улице Жиули Шартава, 18. Это самое востребованное и быстро развивающееся пространство в Батуми. Всего пять минут ходьбы — и вы уже у морского побережья, озера Ардагани и Танцующих фонтанов. А прямо напротив комплекса находится новый стадион UEFA, который вмещает 20 тысяч зрителей. Также неподалеку есть Аллея Героев — самая широкая улица города. Благодаря этим факторам, мы можем заверять клиентов, что наш комплекс не застроят — спустя 50 или 100 лет из их окна будет точно такой же прекрасный вид.

Комплекс окружен всей необходимой инфраструктурой: парки, бизнес-центр, кафе и рестораны, аптека, гипермаркеты Carrefour, Agrohub и т.д. Это тоже очень привлекательные моменты для тех, кто покупает здесь недвижимость и для себя, и для инвестиций.