Турция вводит новые требования для получения инвестиционного гражданства уже с 1 января
С 1 января в Турции будут действовать новые правила для получения гражданства за инвестиции. Какие?
Главное управление земельного кадастра Турции скорректировало программу «Гражданство за инвестиции» и . Вступят в силу поправки с 1 января 2023 года.
Что не поменяется? Сумма инвестиций в недвижимость останется прежней — $400 тыс.
Главные изменения в программе «Гражданство за инвестиции»:
- Сумму инвестиций нельзя распределять на несколько объектов
То есть, покупать можно сколько угодно объектов, но по крайней мере один должен стоить от $400 тыс. Иначе оформить гражданство будет невозможно.
НО есть исключение: если покупать несколько объектов по одному договору, то дробить сумму на несколько частей для получения гражданства можно.
- Покупать доли объектов нельзя
То есть, в целом, можно и на любую сумму, но не для участия в программе. Один объект должен принадлежать только одному собственнику.
- Один объект — одно гражданство
Нельзя получить несколько паспортов за один приобретенный объект.
- Нужно покупать объекты у турецких собственников
Купив объект, который недавно принадлежал иностранцу, в программе поучаствовать не получится. Как минимум 3 года этим объектом должен владеть турецкий собственник.
- Платить нужно из собственных средств
Кредит взять можно, но только после собственного вклада от $400 тыс.
- Нельзя продавать объект его же изначальному продавцу
После получения паспорта, нельзя продавать недвижимость тому человеку, у которого вы изначально ее купили — иначе, полученное гражданство потеряет свою силу.
- Необходимо получить отчет об оценке недвижимости
Сделать это нужно не позднее, чем за три месяца до того, как предварительный договор купли-продажи заверят нотариально.
- Нужно учитывать нюансы в переводе денег за объект
Если сделка проходит до выдачи сертификата покупки валюты, перевод нужно проводить в иностранной валюте; если после выдачи сертификата на покупку валюты — перевод проводится в турецких лирах.
Все подробности можно и нужно уточнять у иммиграционных консультантов.