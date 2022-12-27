Турция вводит новые требования для получения инвестиционного гражданства уже с 1 января

С 1 января в Турции будут действовать новые правила для получения гражданства за инвестиции. Какие?

Главное управление земельного кадастра Турции скорректировало программу «Гражданство за инвестиции» и опубликовало новые правила . Вступят в силу поправки с 1 января 2023 года.

Что не поменяется? Сумма инвестиций в недвижимость останется прежней — $400 тыс.

Главные изменения в программе «Гражданство за инвестиции»:

Сумму инвестиций нельзя распределять на несколько объектов

То есть, покупать можно сколько угодно объектов, но по крайней мере один должен стоить от $400 тыс. Иначе оформить гражданство будет невозможно.

НО есть исключение: если покупать несколько объектов по одному договору, то дробить сумму на несколько частей для получения гражданства можно.

Покупать доли объектов нельзя

То есть, в целом, можно и на любую сумму, но не для участия в программе. Один объект должен принадлежать только одному собственнику.

Один объект — одно гражданство

Нельзя получить несколько паспортов за один приобретенный объект.

Нужно покупать объекты у турецких собственников

Купив объект, который недавно принадлежал иностранцу, в программе поучаствовать не получится. Как минимум 3 года этим объектом должен владеть турецкий собственник.

Платить нужно из собственных средств

Кредит взять можно, но только после собственного вклада от $400 тыс.

Нельзя продавать объект его же изначальному продавцу

После получения паспорта, нельзя продавать недвижимость тому человеку, у которого вы изначально ее купили — иначе, полученное гражданство потеряет свою силу.

Необходимо получить отчет об оценке недвижимости

Сделать это нужно не позднее, чем за три месяца до того, как предварительный договор купли-продажи заверят нотариально.

Нужно учитывать нюансы в переводе денег за объект

Если сделка проходит до выдачи сертификата покупки валюты, перевод нужно проводить в иностранной валюте; если после выдачи сертификата на покупку валюты — перевод проводится в турецких лирах.

Все подробности можно и нужно уточнять у иммиграционных консультантов.