Хотите переехать в новый город? Назван топ-10 лучших и худших городов для экспатов

Хотите жить и работать за границей? Этот текст может помочь вам с выбором места на карте — опубликован актуальный рейтинг лучших и худших городов для экспатов, который проводится ежегодно и называется Expat City Ranking.

Кто составлял рейтинг? Компания InterNations, крупнейшее в мире сообщество экспатов (более чем 4,5 млн членов).

Кто участвовал в опросе? 11 970 экспатов, живущих в 181 стране и представляющих 177 национальностей.

Сколько городов оценивали? 50 городов.

По каким критериям оценивались города? Всего насчитывается 56 критериев, вот несколько из них: качество жизни и удовлетворенность ею, легкость обустройства, работа за границей, личные финансы, жилье, цифровая жизнь и т.д. Основой для рейтинга стал усредненный показатель всех оцениваемых пунктов.

10 лучших городов для экспатов в 2022 году

1. Валенсия, Испания

Ключевые характеристики: 1-е место в индексе качества жизни, доступный общественный транспорт, адекватная стоимость жизни, дружелюбный и безопасный город.

Но: 50% экспатов недовольны местным рынком труда, а 30% неблагоприятно оценивают свои карьерные возможности.

2. Дубай, ОАЭ

Ключевые характеристики: легко взаимодействовать с местными властями, экспаты довольны своей социальной жизнью, город отлично подходит как для работы, так и для отдыха.

Но: экспаты иногда жалуются, что не могут получить доступ к онлайн-сервисам.

3. Мехико, Мексика

Ключевые характеристики: дружелюбный и доступный город, большинство иностранцев устраивает их финансовое положение и работа в целом.

Но: качество жизни оставляет желать лучшего, небезопасно, проблемы с экологией.

4. Лиссабон, Португалия

Ключевые характеристики: легко обустроиться, отличный климат, культура, ночная жизнь и качество жизни.

Но: мало достойных вариантов для трудоустройства.

5. Мадрид, Испания

Ключевые характеристики: много крутых развлечений и гостеприимная культура.

Но: сложно найти работу, не очень развита местная бизнес-культура.

6. Бангкок, Таиланд

Ключевые характеристики: доступное жилье, эмигранты чувствуют себя как дома и довольны стоимостью жизни.

Но: есть проблемы с безопасностью, цифровая жизнь еще не отлажена, мало карьерных перспектив.

7. Базель, Швейцария

Ключевые характеристики: эмигранты довольны своим финансовым положением, работой и качеством жизни.

Но: трудно социализироваться и заводить друзей.

8. Мельбурн, Австралия

Ключевые характеристики: город, в котором легко обосноваться и найти работу.

Но: сложно найти и позволить себе жилье.

9. Абу-Даби, ОАЭ

Ключевые характеристики: качественная система здравоохранения и отсутствие бумажной волокиты.

Но: 31% экспатов считают, что их работа несправедливо оплачивается

10. Сингапур

Ключевые характеристики: место, где просто обустроиться, удовлетворять свои потребности в деньгах и подниматься по карьерной лестнице.

Но: трудно позволить себе жилье.

10 худших городов для экспатов в 2022 году

1. Йоханнесбург, ЮАР

Ключевые характеристики: худшее в мире направление для экспатов по всем оцениваемым пунктам.

Но: доступное по стоимости жилье.

2. Франкфурт, Германия

Ключевые характеристики: цифровая жизнь на низком уровне, дорогое жилье, плохо обстоят дела с доступностью общественного транспорта.

Но: качество жизни на должном уровне, хорошая инфраструктура для авто.

3. Париж, Франция

Ключевые характеристики: сложно найти жилье, высокая стоимость жизни, эмигрантам сложно адаптироваться из-за непринятия их обществом.

Но: Париж — одно из лучших мест в плане культуры и кухни.

4. Стамбул, Турция

Ключевые характеристики: худший город в рейтинге для работы за границей, 52% экспатов негативно оценивают состояние экономики.

5. Гонконг

Ключевые характеристики: низкое качество жизни, неблагоприятное состояние окружающей среды; также эмигранты недовольны трудовой жизнью и заработной платой.

Но: легко обустроиться и найти жилье.

6. Гамбург, Германия

Ключевые характеристики: трудно адаптироваться и находить друзей; также экспаты недовольны климатом и погодой.

Но: доступны экологически чистые товары и услуги, получается соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

7. Милан, Италия

Ключевые характеристики: многих экспатов не устраивает их финансовое положение, есть проблемы с качеством воздуха, трудно иметь дело с местной бюрократией.

Но: удобное расположение с точки зрения возможности путешествовать.

8. Ванкувер, Канада

Ключевые характеристики: жилье недоступно, местные жители не очень дружелюбны.

Но: хороший климат и прекрасная природа, большинство иностранцев довольны своим балансом между работой и личной жизнью.

9. Токио, Япония

Ключевые характеристики: трудно ориентироваться, трудности при оплате безналичными и открытии банковского счета.

Но: качество жизни высокое, кулинарное разнообразие и доступность общественного транспорта.

10. Рим, Италия

Ключевые характеристики: низкое качество жизни, мало карьерных перспектив.

Но: экспаты отмечают, что чувствуют себя здесь как дома.