Хотите переехать в новый город? Назван топ-10 лучших и худших городов для экспатов
Хотите жить и работать за границей? Этот текст может помочь вам с выбором места на карте — опубликован актуальный рейтинг лучших и худших городов для экспатов, который проводится ежегодно и называется Expat City Ranking.
Кто составлял рейтинг? Компания InterNations, крупнейшее в мире сообщество экспатов (более чем 4,5 млн членов).
Кто участвовал в опросе? 11 970 экспатов, живущих в 181 стране и представляющих 177 национальностей.
Сколько городов оценивали? 50 городов.
По каким критериям оценивались города? Всего насчитывается 56 критериев, вот несколько из них: качество жизни и удовлетворенность ею, легкость обустройства, работа за границей, личные финансы, жилье, цифровая жизнь и т.д. Основой для рейтинга стал усредненный показатель всех оцениваемых пунктов.
10 лучших городов для экспатов в 2022 году
1.
Ключевые характеристики: 1-е место в индексе качества жизни, доступный общественный транспорт, адекватная стоимость жизни, дружелюбный и безопасный город.
Но: 50% экспатов недовольны местным рынком труда, а 30% неблагоприятно оценивают свои карьерные возможности.
2.
Ключевые характеристики: легко взаимодействовать с местными властями, экспаты довольны своей социальной жизнью, город отлично подходит как для работы, так и для отдыха.
Но: экспаты иногда жалуются, что не могут получить доступ к онлайн-сервисам.
3. Мехико, Мексика
Ключевые характеристики: дружелюбный и доступный город, большинство иностранцев устраивает их финансовое положение и работа в целом.
Но: качество жизни оставляет желать лучшего, небезопасно, проблемы с экологией.
4.
Ключевые характеристики: легко обустроиться, отличный климат, культура, ночная жизнь и качество жизни.
Но: мало достойных вариантов для трудоустройства.
5.
Ключевые характеристики: много крутых развлечений и гостеприимная культура.
Но: сложно найти работу, не очень развита местная бизнес-культура.
6.
Ключевые характеристики: доступное жилье, эмигранты чувствуют себя как дома и довольны стоимостью жизни.
Но: есть проблемы с безопасностью, цифровая жизнь еще не отлажена, мало карьерных перспектив.
7.
Ключевые характеристики: эмигранты довольны своим финансовым положением, работой и качеством жизни.
Но: трудно социализироваться и заводить друзей.
8. Мельбурн, Австралия
Ключевые характеристики: город, в котором легко обосноваться и найти работу.
Но: сложно найти и позволить себе жилье.
9.
Ключевые характеристики: качественная система здравоохранения и отсутствие бумажной волокиты.
Но: 31% экспатов считают, что их работа несправедливо оплачивается
10. Сингапур
Ключевые характеристики: место, где просто обустроиться, удовлетворять свои потребности в деньгах и подниматься по карьерной лестнице.
Но: трудно позволить себе жилье.
10 худших городов для экспатов в 2022 году
1. Йоханнесбург, ЮАР
Ключевые характеристики: худшее в мире направление для экспатов по всем оцениваемым пунктам.
Но: доступное по стоимости жилье.
2. Франкфурт, Германия
Ключевые характеристики: цифровая жизнь на низком уровне, дорогое жилье, плохо обстоят дела с доступностью общественного транспорта.
Но: качество жизни на должном уровне, хорошая инфраструктура для авто.
3. Париж, Франция
Ключевые характеристики: сложно найти жилье, высокая стоимость жизни, эмигрантам сложно адаптироваться из-за непринятия их обществом.
Но: Париж — одно из лучших мест в плане культуры и кухни.
4. Стамбул, Турция
Ключевые характеристики: худший город в рейтинге для работы за границей, 52% экспатов негативно оценивают состояние экономики.
5. Гонконг
Ключевые характеристики: низкое качество жизни, неблагоприятное состояние окружающей среды; также эмигранты недовольны трудовой жизнью и заработной платой.
Но: легко обустроиться и найти жилье.
6. Гамбург, Германия
Ключевые характеристики: трудно адаптироваться и находить друзей; также экспаты недовольны климатом и погодой.
Но: доступны экологически чистые товары и услуги, получается соблюдать баланс между работой и личной жизнью.
7. Милан, Италия
Ключевые характеристики: многих экспатов не устраивает их финансовое положение, есть проблемы с качеством воздуха, трудно иметь дело с местной бюрократией.
Но: удобное расположение с точки зрения возможности путешествовать.
8. Ванкувер, Канада
Ключевые характеристики: жилье недоступно, местные жители не очень дружелюбны.
Но: хороший климат и прекрасная природа, большинство иностранцев довольны своим балансом между работой и личной жизнью.
9. Токио, Япония
Ключевые характеристики: трудно ориентироваться, трудности при оплате безналичными и открытии банковского счета.
Но: качество жизни высокое, кулинарное разнообразие и доступность общественного транспорта.
10. Рим, Италия
Ключевые характеристики: низкое качество жизни, мало карьерных перспектив.
Но: экспаты отмечают, что чувствуют себя здесь как дома.