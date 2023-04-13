Сколько в среднем стоит недвижимость в Лиссабоне?
Португалия считается одной из самых благоустроенных и уютных для проживания стран, поэтому комфортабельное жилье в Лиссабоне всегда пользуется спросом. Средняя стоимость за м² составляет здесь €838-1224, в зависимости от типа недвижимости (квартира или частный дом), года постройки, расположения, качества ремонта и наличия мебели.
Можно ли купить в Лиссабоне жилье до 50.000 евро?
Португалия — не самая бюджетная для жизни страна, поэтому цены на жилье здесь соответствующие. Прайс на недвижимость стартует от 150 тыс. евро. За такую сумму можно найти небольшую уютную квартиру в спальном районе города. Часто бюджетное жилье в Лиссабоне продается без мебели, поэтому необходимо учитывать дополнительные расходы на обустройство интерьера.
Недвижимость в Лиссабоне даже в непригодном для жизни состоянии в пределах 50 тыс. евро найти очень сложно. Поэтому при ограниченном бюджете стоит рассматривать небольшие квартиры в населенных пунктах Лагоа, Портиман, Кайвоэйро.
Дает ли покупка недвижимости в Лиссабоне право на получение ВНЖ?
Покупая недвижимость в Лиссабоне по цене от 500 тыс. евро иностранный гражданин сразу получает вид на жительство. Португалия — единственная европейская страна, где через 5 лет после ВНЖ уже можно подавать на гражданство. Жилье, приобретенное с целью получения статуса, можно сдавать в аренду.